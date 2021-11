Les démineurs de Picardie ont désamorcé près de 100 tonnes de munitions de la Grande Guerre depuis janvier

103 ans après l'armistice du 11 novembre, les traces de la Première Guerre Mondiale sont encore très présentes dans le sol de Picardie. Depuis janvier, les démineurs ont découvert et désamorcé près de 100 tonnes d'obus et de munitions dans la Somme, l'Aisne et l'Oise.

L'empreinte de la Grande Guerre est toujours très forte en Picardie. En ce 11 novembre, 103 ans après l'armistice qui a mis fin au conflit, le commandant Gilles Soreau, chef du centre régional de déminage décrit l'activité de son service. Chaque année, les 18 démineurs découvrent plusieurs centaines de munitions et de bombes là où ont eu lieu les batailles et les bombardements dans la Somme, l'Oise et l'Aisne.

France Bleu Picardie : combien de munitions de la Grande Guerre désamorcez-vous chaque année en Picardie ?

Gilles Soreau : en moyenne, sur les quelques dernières années en Picardie on est à 70 tonnes récupérées. Cette année on arrive à 95 tonnes puisqu'on a fait un gros dépôt dans le village de Levergies dans l'Aisne.

Est-ce que vous intervenez justement plus sur des grosses découvertes ou plus au coup par coup ?

La majorité du temps ce sont des munitions qui sont isolées, trouvées à l'occasion de travaux chez des particuliers, soit des chantiers d'éoliennes, de travaux publics. Les découvertes de gros dépôts sont quand même relativement rares, en règle générale tous les dix ans et parfois quand c'est très difficile à traiter, on le met en attente pendant quelques temps avant de pouvoir le vider en totalité.

Est-ce qu'il y a beaucoup de particuliers qui appellent ? Qui trouvent des bombes dans leurs jardins ?

Oui les particuliers trouvent beaucoup de petites munitions essentiellement. Dès qu'ils font un agrandissement de garage par exemple, c'est courant de tomber sur des munitions quand c'est localisé sur les anciens sites du premier conflit mondial.

Est-ce que ces bombes sont complexes à désamorcer ? Puisqu'elles ont plus de 100 ans !

La plupart du temps, on différencie les bombes des munitions d'artillerie. Celles ci ont plus de 100 ans, ça c'est sûr, elles sont relativement faciles à identifier. Celles qui sont dangereuses sont détruites sur place avant d'être transportées. En revanche quand on parle de bombe c'est plus de la Seconde Guerre Mondiale et celles ci sont un peu plus complexes parfois à désamorcer parce qu'elles étaient prévues pour saturer une zone et empêcher l'accès à la population ou aux troupes pour reconquérir le terrain et elles étaient piégées. Donc la méthode de neutralisation est beaucoup plus longue et complexe.

En cas de découverte d'un obus quels sont les bons réflexes à avoir ?

Quelqu'un qui découvre une munition va la déclarer en mairie, à la police ou à la gendarmerie qui vont avertir la Préfecture de leur département qui ensuite nous avertira et nous fera une demande d'enlèvement de munition.

A t-on une idée du temps qu'il faudra pour éliminer toutes les munitions de la Grande Guerre ?

Certains historiens ont dit que, compte tenu de la quantité de munitions tirées et de la défaillance de certaines qui n'ont pas fonctionné, au rythme où on les traite il faudrait 600 ans ! Maintenant, je ne peux pas garantir la durée mais il y en a encore pour longtemps et pour les prochaines générations avec un risque accru puisque au fil du temps, les munitions se dégradent de plus en plus.