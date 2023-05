700 adhérents en moins de 6 mois : gros succès pour le premier garage solidaire de Saint-Nazaire

Jacques Malthieu, président de l'association et du garage Re-pare : "on ne pensait pas avoir tant de demandes, ça en dit long sur la situation sociale"

Thibault et Eléanie sont venus s'inscrire, orientés vers le garage Re-pare par les Resto du coeur. Ce couple avec deux enfants, lui est chaudronnier, elle est aide-soignante par intérim, n'arrive plus à joindre les deux bouts. "Pourtant je travaille la nuit, je fais des heures supplémentaires mais le loyer est passé de 400 à 600 euros et le moindre frais nous met dans le rouge" raconte la mère de famille. Le couple a une voiture mais il faut changer l'embrayage et faire la révision. "On est allé partout et c'est tellement cher. Ici on paye trois fois moins cher, si vous saviez comme on est soulagés!" raconte-t-il. CQFD : sans voiture, pas de travail. Sans travail, pas d'argent. La spirale.

ⓘ Publicité

700 clients dont 60% de bénéficiaires, "beaucoup de femmes"

Et ce cas de figure ne cesse de se répéter depuis le mois de novembre. Au garage Re-pare, chaque client est adhérent de l'association. Ensuite chacun paie en fonction de ses revenus. "Nous pensions accueillir 900 adhérents en un an. En 6 mois, nous en sommes déjà à 700 dont 60% de bénéficiaires dont 70% de femmes, beaucoup de mères célibataires. Ce garage, c'est un succès, mais on ne peut pas s'en réjouir, ça en dit long sur la situation sociale de notre pays" résume le président de l'association. Jacques Malthieu précise : "le garage solidaire répare bien au-delà de la voiture, il permet à toutes ces personnes en difficulté de repartir, de rebondir".

loading

Un chèque de 10.000 euros le 2 juin

Pour réduire les coûts, il y a les subventions à hauteur de 60.000 euros par an. La mairie de Saint-Nazaire ainsi que la Carene sont très présentes, mais les fondations privées apportent leur coup de pouce. "Le 2 juin, le jour de l'inauguration, on doit recevoir un chèque de 10.000 euros de Vinci Autoroute". Et puis c'est un tout. Il y a ces quatre salariés dont trois mécaniciens très investis, une vingtaine de bénévoles également sans qui l'association ne pourrait tourner. "Ce garage, c'est avant tout une aventure humaine".

loading

Ce n'est pas Cécile Laurent (devis, facturation, commandes et accueil), l'une des quatre salariés du garage qui dira le contraire. Elle travaillait avant chez Airbus et Total. "Ça parle à ma fibre sociale et puis on a aussi un concept écologique. On veut éliminer du parc toutes les vieilles voitures, toutes celles d'avant 2000". Sur le parking à l'extérieur, une dizaine de voitures sont entreposées. Des dons. "Si vous nous laissez votre voiture, vous avez une défiscalisation et nous, on la répare, on la remet aux normes et on la vend à nos bénéficiaires pour moins de 2.000 euros" raconte la secrétaire de l'association, Arlette Racineux. Attention : aucune voiture d'avant 2000 donc ne sera acceptée.

"Je fais réviser ma voiture et j'aide les autres" une adhérente

Le président de l'association se tourne alors pour accueillir une nouvelle cliente. "Je ne suis pas bénéficiaire" raconte cette sexagénaire un peu timide, "seulement adhérente, mais je me suis dit pourquoi pas venir ici pour changer ma courroie et faire la vidange. Je paye un peu moins cher qu'ailleurs, les mécaniciens sont impeccables et en même temps, j'aide les autres". Un cercle vertueux.