700 manifestants dans les rues d'Avignon contre la réforme des retraites

Avignon, France

"Je me demande si je vais devoir travailler jusqu'à ma mort ou si je vais finalement pouvoir profiter de tout le travail que j'ai fourni tout au long de ma carrière". Sentiment d'un jeune postier largement partagé par les quelque 700 manifestants qui ont battu le pavé dans les rues d'Avignon, ce mardi, une fois encore pour protester contre la réforme annoncée des retraites.

Le gouvernement prévoit notamment de transformer les 42 régimes de retraite existants en un seul système de point unique à l'horizon 2025, faisant fi des régimes spéciaux.

Je préfère encore penser qu'il y a une vie après le travail - Benoit, 32 ans

"Le métier de postier a bien changé, déplore Benoit, 32 ans. Aujourd'hui c'est des tournées à rallonge, à pieds, à vélo avec des colis de plus en plus lourds. J'ai peur de ne pas faire de vieux os et je préfère encore penser qu'il y a une vie après le travail!".

Environ 700 personnes sont déscendues dans les rues d'Avignon pour crier leur colère contre la réforme des retraites © Radio France - Sébastien Cabrita dos Santos

Même son de cloche dans l'éducation avec des professeurs qui redoutent de devoir travailler beaucoup plus longtemps pour atteindre une retraite décente : "après toutes les études nécessaires, on commence à travailler à 30 ans, s'inquiète Pierre Jourlin, enseignant-chercheur à l'université d'Avignon et des Pays de Vaucluse. Rajoutez à ça 42 ans de cotisations, ça renvoie la retraite à plus de 70 ans. Je me vois difficilement enseigner à cet âge, avec la fatigue et le décalage par rapport aux avancées technologiques. Ce n'est pas un cadeau à faire aux étudiants.

Des perturbations dans les services publics et à la SNCF

De nombreux salariés ont déserté le travail pour rejoindre la manifestation. Des perturbations ont été observées dans de nombreux services publics et à la SNCF, notamment sur le trafic TER.