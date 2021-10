700 manifestants défilent à Périgueux pour demander de meilleures conditions de travail

La journée de grève et de manifestation est nationale. En Dordogne, le cortège s'est réuni devant le tribunal de Périgueux avant de défiler dans les rues. Il y a 700 manifestants réunis selon les chiffres de la police.

En kway, en imper ou avec des parapluies, environ 700 personnes selon la police, se sont réunies ce mardi matin devant le tribunal de Périgueux pour cette journée de mobilisation nationale. FO, CGT et la FSU ont appelé à la grève et à manifester en Périgord pour défendre l'emploi, dénoncer la précarité accentuée par la crise sanitaire mais aussi pour demander une hausse des salaires et de meilleures conditions de travail.