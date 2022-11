700 motards mobilisés à Clermont-Ferrand contre le contrôle technique

Des motards de l'Allier, du Cantal et du Puy-de-Dôme étaient rassemblés à Clermont-Ferrand ce samedi 26 novembre contre le contrôle technique.

Ils ne renoncent pas à la mobilisation. Environ 700 motards se sont rassemblés à Clermont-Ferrand ce samedi 26 novembre pour protester contre le contrôle technique obligatoire pour les deux-roues. Une manifestation à l'appel de la Fédération Française des Motards en colère (FFMC).

ⓘ Publicité

"Depuis 16 ans, on le dit, on le répète, on le prouve : ce contrôle technique n'amènera strictement rien", explique Jean-Michel Besse, coordinateur de la Fédération Française des motards en colère du Puy-de-Dôme. Le Conseil d'État a pris une décision qui rend caduc le décret du gouvernement qui devait annuler la mise en place du contrôle technique obligatoire.

Des motards du Puy-de-Dôme, de l'Allier et du Cantal

"Les accidents de moto dus à un problème mécanique, c'est entre 0,3 et 0,5%. Toutes les enquêtes le disent. Donc le contrôle technique ne sert à rien", estime Jean-Michel Besse. Par ce rassemblement, les motards mobilisés à Clermont-Ferrand espèrent faire pression sur le gouvernement.

Pour le coordinateur local de la FFMC, "le gouvernement a encore une porte de sortie." Selon lui, "on peut passer outre" la décision du Conseil d'Etat. Parce qu'il "a donné un avis politique alors qu'il doit se contenter de donner un avis juridique".