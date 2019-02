700 personnes à Metz pour dire non à l'antisémitisme et à la haine

Quelque 700 personnes, selon la police, à Metz, ce mardi soir, sur le parvis des Droits de l'homme, devant le centre Pompidou, pour dire non à l'antisémitisme et à la haine. Un rassemblement appelé de ses vœux par une vingtaine de partis, des associations et des syndicats.

Metz, France

Ils étaient environ 700, selon la police, à avoir répondu à l'appel de partis politiques, de syndicats et d'associations, pour le rassemblement contre l'antisémitisme, qui se tenait à Metz sur le parvis des Droits de l'homme, ce mardi soir.

Rassemblement contre l'antisémitisme à Metz sur le parvis des Droits de l'homme © Radio France - magali fichter

Un rassemblement lancé au niveau national notamment par le Parti socialiste, et appelé de ses voeux par une vingtaine de partis politiques, des syndicats et des associations, après de multiples actes antisémites, de l'agression verbale d'Alain Finkelkraut à Paris ce week-end en marge d'une manifestation de gilets jaunes, à la profanation de tombes juives, encore ce mardi, en Alsace.

Cela fait chaud au cœur tout de même de voir que les gens se bougent" - Geneviève et Dominique, de Clouange

Une Marseillaise a notamment été entonnée par la foule, avant diverses prises de parole. Des rassemblements avaient également lieu notamment à Sarreguemines et Hayange. "Cela fait chaud au cœur tout de même de voir que les gens se bougent", notent Geneviève et Dominique, venus de Clouange pour dire notamment "leur attachement aux valeurs de la République et à la tolérance".

Du monde sur le parvis des Droits de l'homme, à Metz, pour le rassemblement contre l'antisémitisme pic.twitter.com/rxzMABwT17 — France Bleu Lorraine Nord (@fblorrainenord) February 19, 2019

Dire non à toutes les formes de haine

Nombreux sont ceux qui sont là pour dire non à toutes les formes de haine : l'antisémitisme, le racisme, l'homophobie. Il y a Louis, un lycéen pour qui "c'est un premier pas, un premier acte, pour dire qu'on est une nation unie", ou encore Martine et Yvon, qui veulent dire "Stop, ça suffit, halte à la violence", face à la montée de la haine. Et puis, parmi la foule, une petite trentaine de gilets jaunes.

Rassemblement contre l'antisémitisme à Metz. Un gilet jaune a décoré son gilet pour l'occasion d'une croix de Lorraine, d'un croissant et d'une étoile de David © Radio France - magali fichter

Thierry a dessiné dans le dos de son gilet fluo, une croix, une étoile de David et un croissant, pour dire qu'"on est tous pareils". "On est contre tous les actes antisémites, explique-t-il. Ce qui se passe en ce moment, c'est abominable. Ceux qui ont fait ça à Paris, à Alain Finkelkraut, ils ne méritent pas d'être gilets jaunes. Nous, on veut que l'état baisse les taxes, mais les taxes en France, ça touche tout le monde, Juifs, chrétiens, musulmans, gros, petits, maigres, donc il faut qu'on soit tous solidaires".