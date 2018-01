710 km en fauteuil roulant jusqu'à l'Elysée : le Français Edouard Detrez fait étape en Berry

Par Jonathan Landais, France Bleu Berry

Le jeune entrepreneur Edouard Detrez a fait étape à Châteauroux et à Valençay les 13 et 14 janvier dans le cadre de son défi sportif "710 kms en fauteuil roulant français" dont le but est de récolter des fonds pour son entreprise.