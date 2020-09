72 ans après le Conseil constitutionnel donne raison aux descendants des mineurs grévistes de 1948

Des milliers d'entre eux avaient été abusivement licenciés, et certains même mis en prison. La décision du conseil constitutionnel ouvre donc la voie à une indemnisation pour leurs descendants, qui pourraient toucher jusqu a 5.000 euros par enfant des mineurs de fond de l'époque.

On ne le sait peut être pas assez les familles et donc les enfants de ces mineurs grévistes a l’époque avaient vécu un véritable calvaire comme nous le rappelle Maurice Bedoin, historien des mines dans la Loire. Pour les personnes qui étaient enfants en 1948 c’est quelque chose qu’ils ont vécu très douloureusement. Ces enfants avaient faim et par ailleurs, ils étaient victimes de moqueries de la part de leurs camarades parfois même de leur institutrice. Ce qui se passe aujourd’hui c’est tout simplement une forme de réhabilitation et ce qui est important, c’est que ces personnes là ont eu la possibilité de parler et enfin d’être reconnu et d’exprimer ce qu’elles avaient vécu et d’exprimer ce qu’elles avaient vécu de douloureux alors qu’elles ne l’avait jamais dit jusqu’à présent.