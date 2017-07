74 aviateurs de la base aérienne 705 de Tours défilent sur les Champs-Elysées le 14 juillet 2017

Parmi les 3 700 militaires qui défilent sur les champs-Elysées, le 14 juillet 2017, il y a 74 aviateurs de la base aérienne de Tours. Ils répètent en région parisienne depuis samedi dernier, pour que tout soit parfait.

74 aviateurs de la base 705 de Tours participent au défilé du 14 juillet 2017 sur les Champs-Elysées. Au total, 3 700 militaires de tous les corps d'armée vont participer à cette parade, ce matin. Ils paraderont devant le Président français et Donald Trump, le Président des Etats-Unis, invité pour commémorer le centenaire de l'entrée en guerre des troupes américaines, durant la première guerre mondiale.

"Tous les après-midi depuis samedi dernier, on répète de 14H à 18H. On fait entre deux et trois passages devant le Gouverneur militaire de Paris, qui nous filme et nous débrief. Il faut que tout soit parfait, à la seconde près. On prépare le défilé du 14 juillet comme une opération. On répète comme on s'entraîne avant de partir faire la guerre quelque part, et le jour J, on essaye de se déconnecter de l'environnement autour de nous pour ne pas être déconcentré, et pour être aussi bons qu'aux répétitions". Le Commandant Mazoyer, qui dirige la base aérienne 705 de Tours