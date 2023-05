75 ans après avoir été hébergé six mois en Suisse en 1944, Daniel Braconnier est retourné sur ses traces

Tout est parti d'une question simple posée au moment de fêter les 80 ans de Daniel Braconnier. "On lui a demandé ce qu'il voulait pour son anniversaire, il a sorti des vieilles photos en noir et blanc et nous a dit qu'il voulait retourner à Glarus", raconte son fils adoptif, Jean-Antoine. Glarus, c'est le village en Suisse où Daniel Braconnier, aujourd'hui habitant d'Essert, a été hébergé pendant six mois en 1944. Avec 200 autres enfants belfortains, il a dû quitter la Cité du Lion, juste avant le bombardement du quartier de la Pépinière par les alliés.

Il a alors vécu chez une dame, Ida, dans une maison près d'une fontaine. Ces détails font partie des rares souvenirs un peu flous que possède encore Daniel de cette époque. En 2019, alors qu'il a 81 ans, il part donc avec sa famille, direction Glarus, pour tenter de retrouver la bâtisse. Une tâche plus compliquée que prévu. "On a commencé à voir des fontaines un peu partout. Et en posant la question à une dame, elle nous dit « Vous allez en cherchez des fontaines, il y en a une centaine dans le village »", se remémore Jean-Antoine, amusé.

Retrouver une fontaine dans une botte de foin

Finalement, avec un peu de chance et beaucoup de détermination, la famille finit par trouver cette fameuse fontaine, et la maison dans laquelle Daniel a vécu, 75 ans plus tôt. "Beaucoup d'émotions, ça rajeunit un peu, sourit Daniel. C'est beaucoup de souvenirs qui reviennent." L'habitation est en ruine, Ida, décédée, n'y vit plus, mais malgré le panneau indiquant l'interdiction de rentrer, le groupe ne peut pas résister à y pénétrer. "C'était comme dans mes souvenirs", se réjouit Daniel.

Des pages du livre photo. © Radio France - Corentin Debuire

Si retrouver la maison était bien évidemment l'objectif principal du voyage, Daniel avait également un autre espoir : rencontrer une nouvelle fois Rudi, le jeune garçon avec lequel il a fait les quatre cents coups, en 1944. Là encore, heureux hasard, une fois sur place, il apprend que Rudi vit toujours à Glarus, en maison de retraite. En lui montrant une photo, il s'exclame : "Mais c'est Daniel Braconnier". Les deux hommes tombent alors dans les bras l'un de l'autre. "Ils étaient en larmes, j'en ai encore des frissons", se rappelle Jean-Antoine.

75 ans après, Daniel a retrouvé son ami d'enfance

C'est alors un flot de souvenir qui remonte pour Daniel, alors que Rudi lui raconte les moments qu'ils ont passés ensemble : "Il m'a rappelé des choses dont je ne me souvenais pas. On allait à la maraude, on se battait plus ou moins avec les autres garçons du quartier. Moi je ne me souvenais plus de tout ça, mais lui avait encore des souvenirs précis". C'est forcément un moment fort pour Daniel : "Ça n'a pas duré bien longtemps, six mois, mais c'est quelque chose qui m'a marqué".

Des photos de Daniel, Rudi et Ida. © Radio France - Corentin Debuire

Jean-Antoine, photographe amateur a réalisé un livre photo, compilant des images prises lors du voyage, avec les rares clichés en noir et blanc datant de 1944. L'ouvrage, intitulé "Retour à la fontaine", existe en un seul exemplaire, offert à Daniel. "Pour la mémoire de la famille, on a une trace maintenant", explique Jean-Antoine. Selon lui, le livre est aussi important pour le devoir de mémoire, et pour rappeler l'importance de la solidarité en temps de guerre. Un message qui résonne alors que de nombreux réfugiés ukrainiens vivent actuellement en France et dans le Territoire de Belfort.