PHOTOS : 75 ans après la Libération de Paris, la petite robe tricolore fait son entrée au musée

C'est l'histoire d'une robe d'enfant qui a croisé l'Histoire. Le 25 août 1944, la petite Madeleine et ses parents vivent la Libération de Paris dans les rues de la capitale. La fillette portait cette robe tricolore, soigneusement conservée depuis et qui va être confiée au musée de la Libération.

Avignon, France

Il y a 75 ans, le 25 août 1944, la petite Madeleine assiste aux côtés de ses parents résistants à la Libération de Paris dans une capitale en liesse. De cette journée historique, Madeleine Brun -20 mois à l'époque- ne garde aucun souvenir particulier. Elle a toujours conservé en revanche la petite robe tricolore, cousue par sa grand mère, qu'elle portait ce jour-là. 75 ans après, Madeleine Brun est sur le point d'écrire une nouvelle page de son histoire familiale et de ce petit vêtement auquel elle reste profondément attaché.

Transmettre aux générations futures

Elle vient en effet de décider de le confier au nouveau "musée de la Libération de Paris, musée du Général Leclerc, musée Jean-Moulin" qui vient d'ouvrir ses portes le 25 août dernier, place Denfert-Rochereau à Paris. "Ce sera un arrachement de ne plus pouvoir la toucher" avoue Madeleine Brun, consciente aujourd'hui de "la nécessité de la transmettre comme témoin aux générations futures."

Rentrer dans l'Histoire par la petite histoire

La petite robe tricolore va rejoindre la collection d'objets et de documents rassemblés par le musée de la Libération de Paris. "Cet objet racontera son histoire familiale mais aussi sûrement l'histoire d'un grand nombre de petites filles françaises qui ont vécu cette période" explique Sylvie Zaidman la directrice du musée. L'historienne et conservatrice se réjouit de la décision prise par Madeleine Brun : "nous allons accueillir de très nombreux scolaires au musée. Grâce à cette petite robe , nous allons leur _montrer un visage_, une histoire particulière." Le musée de la Libération inauguré à l'occasion du 75ème anniversaire de la Libération de Paris a lancé une grande collecte de documents liés à la Libération de Paris (objets de la vie quotidienne, photos, films originaux etc) dans le but d'enrichir la mémoire collective parisienne.

La petite robe tricolore confiée par Madeleine Brun y a toute sa place. La date de la remise officielle du vêtement n'est pas encore connue.

Le reportage de Daniel Morin Copier

Sylvie Zaidman directrice du musée de La Libération : " nous donnons à voir des petits morceaux d'Histoire" Copier

La petite Madeleine dans sa jolie robe le 25 août 1944 à Paris (photo de famille) - .

Madeleine Brun et sa petite robe, précieusement conservée © Radio France - Daniel Morin

Le musée conserve déjà une robe tricolore décorée avec des monuments parisiens. Elle date du 26 août 1944 - Julien Vidal - musée de la Libération de Paris

Un brassard FFI dans les collections du musée - Musée de la Libération de Paris