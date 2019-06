75 ans après, les vétérans britanniques arrivent en taxis londoniens à Caen

Caen, France

"Nous sommes désolés, nous avons amené la pluie avec nous" plaisante Ian Parsons, le chairman de l'association taxi Charity. Pluie normande ou pluie britannique, le débat n'est pas tranché. Mais ce qui est sûr, c'est que ces 35 taxis londoniens ont acheminé gratuitement des vétérans. "Ils sont 37, et ont en moyenne 95 ans, détaille Ian Parsons, deux d'entre eux ont 99 ans !" L'association londonienne créée en 1948 est le seul moyen aujourd'hui pour ces vétérans de revenir en Normandie.

Les 37 vétérans britanniques ont été accueillis à l'hôtel de ville par des écoliers caennais. © Radio France - Nolwenn Le Jeune

De vieux monsieurs accueillis par une haie d'honneur d'enfants caennais. La jeune génération comprend ce qu'elle leur doit. "Grâce à eux, on est libre, raconte Axel, 10 ans, maintenant on peut vivre, on peut vraiment leur dire merci !". Moment d'émotion également pour quelques caennais plus âgés. Régine est venue voir ces vétérans "peut-être pour la dernière fois" confit-elle les larmes aux yeux. "J'ai démissionné une heure de mon travail pour venir", glisse-t-elle.

Accueillis à l'hôtel de ville, les vétérans ont reçu une décoration des mains du maire Joël Bruneau (de dos). © Radio France - Nolwenn Le Jeune

Une fois dans l'hôtel de ville, Joël Bruneau le maire de Caen leur rappelle que ce lieu, l'abbaye aux hommes, a été un refuge pour de nombreux caennais pendant les bombardements. Alors que les vétérans entonnent God Save The Queen, les écoliers répondent avec la Marseillaise. Alan Harris, 95 ans, revient pour la 37ème fois en Normandie, toujours très touché par l'accueil : "Ça rappelle des souvenirs, des bons et des moins bons... je mets toujours quelques semaines à m'en remettre".

Après leur étape caennaise, ces vétérans participeront aux cérémonies du 75ème anniversaire du débarquement près de Pont de Pégasus le 5 juin et au cimetière britannique de Bayeux le 6 juin.