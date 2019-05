75 ans après, Saint-Etienne commémore son bombardement (925 morts) du 26 mai 1944

Saint-Étienne, France

C'était le 26 mai 1944. Un épisode très douloureux dans l'histoire de la ville car pour éviter de se faire abattre, les bombardiers volent très haut et visent approximativement. Le prix à payer est terrible : 925 morts dont 99 enfants, 1400 blessés, 22500 sinistrés, 250 immeubles complètement détruits.

Parmi les bâtiments touchés, l'école des filles de Tardy qui va payer un très lourd tribu explique Cyril Longin, le directeur des archives de Saint-Étienne : "Pour ceux qui connaissent un peu la ville, l'école est à 20 mètres de la voie ferrée. C'est un énorme dégât collatéral. De nombreux enfants et instituteurs meurent dans ce bombardement. Certains ont eu le temps d'aller aux abris mais pas tous. Le bombardement se joue entre 10h17 et 10h35. Entre 120 et 180 bombardiers tuent les enfants de Tardy, tout comme à l’Église de Saint-François. Les gens s'y étaient réfugiés et ont été tués dans l'église."

La Libération vécue différemment à Saint-Etienne ?

Nous sommes quelques semaines avant la Libération. Un événement qui forcément a laissé des traces dans la population comme l'explique Cyril Longin : "La situation stéphanoise est un peu particulière la ville n'a pas été libérée. Ce sont les Allemands qui sont partis. Nous avons de nombreuses photos aux archives qui montrent une foule incroyable pour la Libération. Mais le bombardement est alors très récent. C'était trois mois avant. _Le traumatisme est énorme et il va durer longtemps_. Au Soleil, une école a été bombardée et des enfants ont été dans des baraquements jusque dans les années 50."