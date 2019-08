75 ans du Débarquement en Provence : Emmanuel Macron salue la contribution des soldats africains

Saint-Raphaël, France

Le président de la République a commémoré ce jeudi matin les 75 ans du Débarquement allié en Provence, tournant de la Seconde guerre mondiale, à la nécropole de Boulouris à Saint-Raphaël (Var), où reposent 464 combattants de la 1re armée française dirigée par le général de Lattre de Tassigny, composée principalement de soldats venus d'Afrique du Nord et subsaharienne.

Aux côtés d'Emmanuel Macron, des anciens combattants, ainsi que les présidents ivoirien Alassane Ouattara et guinéen Alpha Condé, et l'ancien président Nicolas Sarkozy ont rendu hommage aux 450.000 soldats qui ont participé à l'opération Dragoon, lancée le 15 août 1944. L'occasion de saluer surtout la contribution des soldats des anciennes colonies françaises, tirailleurs sénégalais, tunisiens ou algériens, pieds noirs, zouaves, spahis, goumiers et tabors marocains ou marsouins du Pacifique et des Antilles, qui ont libéré la Provence.

Ces héros africains "n'ont pas eu la gloire et l'estime que leur bravoure justifiait", a déclaré Emmanuel Macron. Ils sont pourtant "des milliers à s'être sacrifiés pour défendre une terre lointaine, une terre souvent inconnue, une terre jusqu'alors jamais foulée, une terre à laquelle ils ont à jamais mêlé leur sang."

"La France a une part d'Afrique en elle, et sur ce sol de Provence, cette part fut celle du sang versé". Emmanuel Macron

"Ils ont fait l'honneur et la grandeur de la France. Mais qui se souvient aujourd'hui de leur nom, de leur visage ?" a demandé le Chef de l'État, qui a lancé un appel aux maires de France "pour qu'ils fassent vivre, par le nom de nos rues et de nos places, par nos monuments et nos cérémonies, la mémoire de ces hommes qui rendent fiers toute l'Afrique".

Lors de cette cérémonie Anna Cardi, une lycéenne lauréate du Concours national de la Résistance et de la Déportation, a lu le témoignage d'un vétéran et l'écrivain David Diop, Prix Goncourt des Lycéens 2018, a énuméré les noms de plusieurs soldats de la 1re armée, venus des anciennes colonies.

Le Débarquement en Provence a été mené par les forces américaines et françaises, parties d'Afrique du Nord, de Corse et d'Italie du Sud. Son objectif militaire était de prendre les Allemands par surprise et de soulager le front de Normandie où avait eu lieu le D-Day deux mois plus tôt. Les combattants de l'opération Dragoon ont libéré la Provence en à peine deux semaines.