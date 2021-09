750 agents de l'Etat s'installent au pôle Viotte à Besançon, le parking reste un problème

Le déménagement des services de l'Etat dans les nouveaux bâtiments du pôle Viotte à Besançon touche à sa fin. Entamé courant juillet, il doit se terminer ce vendredi 10 septembre avec l'arrivée des derniers agents. 750 fonctionnaires sont désormais installés dans les cinq nouveaux bâtiments en enfilade sur les anciens terrains de la Sernam, à proximité immédiate de la gare de Besançon-Viotte. Le pôle Viotte regroupe sept services de l'Etat jusqu'ici disséminés un peu partout à Besançon. (*) Mais il n'y a pas de parking à proximité immédiate pour les agents et les usagers.

Un parking rue de Trey, et des navettes matin et soir

Un parking de 100 places devait être construit sur les anciens terrains Pomona à proximité, mais des défenseurs de l'environnement ont déposé un recours pour obtenir la dépollution du site, le projet est donc suspendu. En attendant, un parking existe, mais loin de la Viotte, rue de Trey, sur les anciens terrains de la CTB. "Le parking peut encore rester une inquiétude parce que les gens doivent encore trouver leur marque", reconnaît Xavier Boulanger, secrétaire général de l'ARS, l'Agence régionale de santé qui a quitté la City pour le pôle Viotte, "mais une solution a été mise en place rue de Trey, un parking gratuit avec une navette gratuite: 4 trajets le matin et 4 trajets le soir".

Une solution pas satisfaisante pour tous

Ce parking a le mérite d'exister, mais cette solution n'est pas satisfaisante à long terme pour le porte parole de l'intersyndicale du Pôle Viotte, le délégué régional UNSA François de Pasqualin: " Les agents qui habitent par exemple à Quingey ou à St Vit doivent traverser quasiment l'intégralité de Besançon par le boulevard Blum, à des heures de pointe où la circulation est difficile" explique le syndicaliste, "écologiquement c'est pas logique, ils vont faire des kilomètres supplémentaires et émettre plus de CO2, en plus ils devront arriver en avance car s'ils ratent la navette, il n'y en a qu'une toutes les demi-heures".

Selon l'endroit où ils habitent, certains agents, les bisontins notamment, ont désormais un accès plus facile à leur bureau, François de Pasqualin le reconnaît. Mais pour d'autres, qui avant pouvaient se garer tout près de leur lieu de travail comme à Thémis, ca devient compliqué. Pour Xavier Boulanger le secrétaire général de l'ARS, "Il y a des progrès en cours sur les parking-relais, qui permettent de prendre le bus et le tram, sur la ligne de bus en site propre également, et puis il y a plein de gens qui testent les différentes solutions en terme de transports en commun". Car l'un des avantages principaux du pôle Viotte est qu'il se situe sur un noeud de transport multimodal majeur.

On réclame une expérimentation de la gratuité des transports en commun" - l'intersyndicale du pôle Viotte

Et justement, l'intersyndicale en profite pour rappeler une revendication qu'elle porte quasiment depuis l'annonce du projet de regroupement: "On réclame une expérimentation de la gratuité des transports, pris en charge à 100%," explique François de Pasqualin, "pour permettre aux agents d'utiliser les parking relais et prendre les transports en commun librement". Pour les syndicats, ce serait un geste écoresponsable, social et qui renforcerait l'attractivité du centre-ville: "ca permettrait aussi aux agents de se déplacer entre midi et deux, d'aller dans les restaurants, les commerces". Actuellement le coût du transport est pris en charge à 50% par l'employeur, l'intersyndicale avait demandé au Grand Besançon de prendre en charge les 50% restants, mais sans succès pour l'instant, elle prévoit de revenir à la charge.

(*): la DREAL (Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement), l'ARS (Agence régionale de santé), l'INSEE, la DRAAF (Direction régionale de l'alimentation de l'agriculture et de la forêt), la DDETSPP du Doubs (Direction départementale de l'emploi du travail de la solidarité et de la protection des populations), la DDT du Doubs (Direction départementale des Territoires) et le SGCD (Secrétariat général commun départemental).