750 manifestants contre le pass sanitaire à Bayonne pour le onzième samedi de mobilisation

Le pass sanitaire et l'obligation vaccinale pour les soignants continuent de mobiliser contre eux. 750 manifestants se sont réunis ce samedi 25 septembre. Ils ont commencé par une représentation de théâtre devant la mairie avant de partir en défilé dans la ville. C'est le onzième samedi de mobilisation.

Dans la manifestation, deux catégories de personnes sont rassemblées. Il y a d'un côté des personnes vaccinées, mais anti-pass. De l'autre, une partie des manifestants sont anti-vaccin. Le cortège est emmené par des soignants et personnel hospitaliers qui n'ont plus le droit d'exercer, car non vaccinés. Ils sont venus de Bayonne, mais certains de Dax ou Mont-de-Marsan. À l'hôpital de Bayonne sur 3 700 salariés, une quarantaine de salariés a été suspendue pour non-vaccination.

Une sitaution compliquée pour Fabienne, aide-soignante à l'hôpital de Mauléon. "On essaye de rebondir par tous les moyens. On essaye de trouver un emploi à côté", explique-t-elle. Elle poursuit : " on nous a jetés comme _des malpropres_." Pour elle, participer à ce genre d'action, ça donne du courage et permet de ne pas baisser les bras. Après cette crise, elle l'a décidé : elle ne travaillera plus jamais dans un hôpital.