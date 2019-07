75e anniversaire de la bataille du mont Gargan

Saint-Gilles-les-Forêts, France

Guingouin et ses hommes bloquent la remontée des troupes allemandes vers les plages normandes

Entre le 18 et le 24 juillet 1944, Les troupes du colonel Georges Guingouin, surnommé le préfet du maquis, ont réussi à bloquer la remontée des soldats allemands vers les côtes de Normandie... Après une semaine de combats acharnés et sanglants on compte 38 morts et 5 disparus côté maquisard contre des centaines de victimes côté allemand. Une bataille déterminante qui a permis la libération de Limoges un mois plus tard.

Un devoir de mémoire

75 ans, à l'échelle du temps c'est une vie entière qui nous sépare de cette bataille... Malgré tout, au milieu des anciens combattants et leur famille, on remarque quelques enfants comme Agathe, 8 ans : "_C'est très bien de parler des ancêtres qui sont morts pour nous_"