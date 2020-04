75e anniversaire de la libération des camps nazis : les hommages sur Internet

Une belle initiative, pour le 75e anniversaire de la libération des camps nazis : le Mémorial des Déportés de la Mayenne, propose des portraits d'hommes et de femmes déporté(e)s, sur sa page facebook. Une manière, même en temps de confinement, de ne pas perdre la mémoire.

Puisque toutes les cérémonies sont annulées, durant cette période de confinement, les manifestations prévues pour le 75e anniversaire de la libération des camps nazi, n'auront pas lieu, cette année. Pour marquer l'évènement, quand même, le Mémorial des Déportés de la Mayenne, propose toute une série de portraits, sur sa page facebook. On peut ainsi découvrir ou redécouvrir la vie et l'histoire de plusieurs déportés, hommes et femmes de la Mayenne, des résistants, des juifs.

Famille Brochard - .

Six portraits de déportés mayennais

Depuis lundi 13 avril et jusqu'au dimanche 26 avril, date de ce 75e anniversaire de la libération des camps, le Mémorial propose, sur sa page facebook, les portraits de six déportés mayennais. La page interactive, permet aux visiteurs virtuels, d'apporter leurs commentaires, s'ils le souhaitent.