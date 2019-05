75e anniversaire du Débarquement : la Manche encore oubliée des grandes cérémonies

Manche, France

Ce lundi, en visite à Bayeux, la secrétaire d'Etat auprès de la ministre des armées Geneviève Darrieussecq a exposé les principales lignes du programme des commémorations pour le 75e anniversaire du Débarquement, le 6 juin 2019.

La matinée du #6juin sera consacrée aux cérémonies nationales organisées par nos alliés : 🇬🇧 à la Cathédrale de #Bayeux, 🇳🇱 à #Arromanches, 🇺🇸 à #collevillesurmer, 🇨🇦 à #JunoBeach. Une réunion bilatérale entre Donald Trump et Emmanuel Macron se tiendra à #Caen.#DDay75#DDAY#2GMpic.twitter.com/dSCeyNw2Yl — Geneviève Darrieussecq (@gdarrieussecq) May 6, 2019

Des "grandes" cérémonies qui ont toute un point commun : elles se dérouleront dans le Calvados. Tout commencera à 8h30 à Ver-sur-Mer, avec la pose de la première pierre du Mémorial britannique. Puis, vers 11 heures, c'est à Colleville-sur-Mer, au cimetière américain, que les commémorations se poursuivent, en présence de Donald Trump. Un hommage français est aussi prévu à Colleville-Montgoméry cette fois. Avant le grand temps fort à 18 heures : la cérémonie internationale, en secteur canadien, à Juno Beach, qui sera présidée par le Premier ministre Edouard Philippe.

La Manche, terre de la ferveur populaire

Et la Manche dans tout ça ? Entre la plage d'Utah Beach, Sainte-Mère-Eglise, le port de Cherbourg, la percée d'Avranches, Saint-Lô... Le département ne manque pas de sites de mémoire liées au DDay. "C'était attendu que les choses se passent dans le Calvados", explique Jean Quétier, maire de Sainte-Mère-Eglise. "Malheureusement, ça devient une habitude d'oublier la Manche", concède le président départemental Marc Lefèvre, qui rappelle que la première grande cérémonie internationale avait eu lieu à Utah Beach en 1984 avec Ronald Reagan et François Mitterrand. "ça fait 35 ans, et depuis, rien", se désole Marc Lefèvre.

"C'est une déception relativement importante pour le département. Le Président avait parlé d'une itinérance mémorielle sur le modèle de ce qu'il a fait pour la Première guerre mondiale. Mais malgré tout, l'engouement populaire sera bien là, dans la Manche, comme toujours" - Marc Lefèvre

"Je n'ai pas envie de me situer dans une compétition Manche-Calvados. Les compétitions ne sont jamais favorables aux territoires", précise Jean Quétier, qui ajoute qu'il y aura aussi des commémorations dans la Manche "pas les plus hautes, mais ce n'est peut-être pas très grave. Mais nous ne manquerons pas d'honorer les vétérans".