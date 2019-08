75e anniversaire du Débarquement : le bilan de la Manche en trois chiffres

Manche, France

Les festivités liées au 75e anniversaire du Débarquement et à la Libération ont dopé la fréquentation touristique dans le département. "La saison a démarré _sur les chapeaux de roues_, avec des chiffres de fréquentation excellents pour le mois de juin grâce aux commémorations", a confié le président du conseil départemental de la Manche Marc Lefèvre.

2018 avait déjà été une année record, avec plus de trois millions de nuitées en hébergement marchand dans la Manche, soit le meilleur résultat depuis 2014. Mais, l'année 2019 pourrait bien venir dépasser ce record. Sur le premier trimestre, les nuitées hôtelières dans la Manche ont augmenté de 6,7% par rapport à 2018. Après un bon mois d'avril, un mois de mai décevant, juin et les festivités du 75e anniversaire du DDay ont permis aux professionnels de renouer avec la croissance : 44% d'entre eux l'ont trouvé meilleur qu'en 2018.

Selon MKG consulting, les hôteliers ont presque tous affiché complet lors des commémorations (5 au 7 juin) : le taux d'occupation dans la Manche s'élève à 91,7%, avec un pic à 99% le 5 juin !

Même constat dans les musées liés à la bataille de Normandie. Nouveau record de fréquentation : 115 450 entrées. C'est 76% de plus qu'en 2018, 35% par rapport à 2014 et une hausse de 140% par rapport à 2009.

Les parachutages de La Fière le 9 juin ont été l'un des grandes moments des commémorations dans la Manche. 102 500 personnes étaient présentes sur le site, dont 76 000 comptabilisées au moment clé des sauts, entre midi et 14 heures.

Deux tiers des visiteurs sont français : 45% viennent de la Manche, et 11% du Calvados. On dénombre un tiers d'étrangers, ce qui illustre le côté international de ces commémorations. Les Américains arrivent en tête (31%), suivis des Britanniques (15%), des Allemands (14%) et des Belges (13%).