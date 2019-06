75e anniversaire du Débarquement : le programme des cérémonies officielles

Les cérémonies officielles organisées à l'occasion du 75e anniversaire du Débarquement sont nombreuses et les principaux temps forts qui réunissent les grands de ce monde se déroulent ce mercredi 5 et ce jeudi 6 juin 2019.

Normandie, France

Le programme des cérémonies officielles du 75e anniversaire du Débarquement a connu quelques ajustements de dernière minute mais on peut les résumer à une dizaine de temps forts au cours des deux journées qui viennent ce mercredi 5 et ce jeudi 6 juin 2019. Donald Trump et Theresa May - entre autres - sont attendus en France.

Le programme des cérémonies officielles. © Visactu

Mercredi 5 juin 2019

Portsmouth (Angleterre), fin de matinée

Cérémonie internationale. Embarquement de vétérans britanniques pour rejoindre la France, en présence de la reine d’Angleterre, d’Emmanuel Macron, d’Angela Merkel et de nombreux chefs d’État.

Prison de Caen, 18h

Dans cette prison, 83 à 87 hommes y ont été fusillés par l’occupant le 6 juin 1944. Cérémonie d’hommage à la Résistance normande, en présence d’Emmanuel Macron.

Jeudi 6 juin 2019

Ver-sur-Mer, 8h30

Pose de la première pierre du futur mémorial britannique en présence d’Emmanuel Macron et de Theresa May.

Bayeux

Emmanuel Macron rencontre deux vétérans français.

Cimetière américain de Colleville-sur-mer, 11h

Cérémonie en présence d’Emmanuel Macron et de Donald Trump. Défilé aérien.

Préfecture de Caen, 13h30

Rencontre bilatérale entre Emmmanuel Macron et Donald Trump, suivi d'un déjeuner.

Bayeux

Edouard Philippe reçoit les autres chefs d’État.

Colleville-Montgoméry, 16h30

Emmanuel Macron préside une cérémonie en l’honneur des 177 commandos Kieffer.

Courseulles-sur-mer, 18h

Cérémonie internationale présidée par Edouard Philippe en présence de nombreux chefs d’État. 10 000 à 12 000 personnes attendues.