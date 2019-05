75e anniversaire du Débarquement : tout savoir sur les restrictions de circulation à Caen le 6 juin

Caen, France

Le 6 juin prochain, la ville de Caen et plus largement le département du Calvados seront le centre du monde à l'occasion des commémorations du Débarquement allié en 1944. De nombreuses personnalités nationales et internationales seront présentes. Ce qui entraîne la mise en place d'un dispositif de sécurité important. La préfecture du Calvados vient de le communiquer ce lundi soir.

A Caen, deux secteurs sont concernés par des restrictions de circulation décidées par l'Etat : un large périmètre autour de la préfecture et un autre plus restreint autour du Mémorial (voir plans ci-dessous). En effet, après la cérémonie franco-américaine de Colleville-sur-Mer le 6 juin 2019 au matin, les présidents américains et français se retrouveront pour une déjeuner et une réunion bilatérale à l’Hôtel de la préfecture du Calvados. Parallèlement, le Premier ministre français accueillera les chefs d’États pour un déjeuner au Mémorial de Caen. Deux zones de sécurité renforcée seront ainsi mises en place dans la capitale normande pour le 6 juin prochain.

Zone de bouclage autour de la préfecture du Calvados

L'Etat a décidé de la mise en place d'un large périmètre autour de la préfecture du Calvados, située dans le centre-ville de Caen (place Gambetta), qui comprend notamment l'hippodrome, la piscine et la patinoire, l'abbaye aux Hommes et l'hôtel du département (voir plan et règles ci-dessous)

Restriction de circulation autour de la préfecture du Calvados - Préfecture du Calvados

Les règles de circulation autour de la préfecture :

Le 4 juin : le stationnement sera interdit aux abords immédiats de la préfecture

: le stationnement sera interdit aux abords immédiats de la préfecture Le 5 juin : Le stationnement sera interdit pour tout le périmètre dès 8h

Le 6 juin dès 6h :

Aucune entrée de véhicule ne sera autorisée dans la zone

Les piétons devront se présenter aux deux entrées piétons sur la place Guillouard et sur la place Foch pour ensuite être escorté par un policier jusqu’à leur destination au sein du périmètre

Les parkings de la zone resteront ouverts à la sortie pour les résidents mais les entrées ne seront plus possibles jusqu’à la réouverture du périmètre

Les entreprises et services publics situés dans la zone seront fermés

Le périmètre sera rouvert à l’issue du déjeuner

Pour les restaurateurs, le service du soir pourra être assuré

Restrictions de circulation autour du Mémorial

Le périmètre de sécurité établit autour du Mémorial de Caen est plus restreint que celui qui englobe la préfecture du Calvados. Ainsi le musée et les parkings voisins sont concernés ainsi que le quartier tout proche. En revanche la clinique Saint-Martin et le siège du Crédit Agricole de Normandie en sont exclus (voir plan et règles ci-dessous).

Restriction de circulation autour du Mémorial de Caen le 6 juin prochain - Préfecture du Calvados

Les règles de circulations autour du Mémorial de Caen :

Zone ORANGE dès 6h : il s’agit d’un périmètre d’accès régulé, sous contrôle de la police. Dans cette zone, les policiers vérifieront les raisons pour lesquels les personnes doivent d’y pénétrer. (Travail, résidents...)

dès 6h : il s’agit d’un périmètre d’accès régulé, sous contrôle de la police. Dans cette zone, les policiers vérifieront les raisons pour lesquels les personnes doivent d’y pénétrer. (Travail, résidents...) Zone ROUGE dès 6h : ce périmètre est interdit d’accès. (Véhicules, piétons...). Les résidents devront se présenter aux points de contrôles pour être escorté par un policier jusqu’à leur destination au sein du périmètre.

Pour plus d'informations : rendez-vous sur le site internet du 75e anniversaire du Débarquement en Normandie