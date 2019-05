75e anniversaire du Débarquement : y aura-t-il un largage de parachutistes à Ranville ?

Ranville, France

Depuis 1946, Ranville commémore régulièrement l'assaut de parachutistes anglais, largués dans la nuit du 5 au 6 juin 1944, quelques heures avant le début du Débarquement sur les côtes normandes. Habituellement, une centaine de parachutistes refont le Jour-J. Mais cette année le nombre de 700 à 800 circule. "On n'a pas suffisamment d'informations sur le nombre de parachutistes qui sautent, explique Catherine Pilet, agricultrice à Ranville concernée par ce largage commémoratif. Les seuls chiffres que l'on voit sur les réseaux sociaux c'est 700, 800. Mais à l'heure d'aujourd'hui, on ne sait pas combien il y en aura."

"On est d'accord pour les accueillir comme tous les ans. Mais pourquoi faire sauter autant de parachutistes, on peut tout à fait commémorer en respectant les cultures qui sont dessous."

Et ce détail est de taille pour les exploitantes agricoles concernées. "On n'est pas contre qu'ils sautent, assure Marianne Lombard agricultrice concernée. Mais en petit nombre. Nous on voit les dégâts, dans les féveroles, dans le lins, on aurait beaucoup de perte." "Les tiges se cassent surtout quand ils replient les parachutes", poursuit Catherine Pilet. Les deux agricultrices ne sont d'ailleurs pas fermées à toutes discussions. Mais elles assurent que personne n'entre en contact avec elles.

C'est notamment sur ce champ que les parachutistes devaient être largués © Radio France - Jean-Baptiste Marie

Le maire de Ranville attristé

"Je suis attristé." Le maire de Ranville regrette profondément la situation. "J'entends bien leur point de vue, précise Jean-Luc Adélaïde. On ne peut pas nier qu'il y ait des dégâts. Il y a quand même des indemnités qui sont versés en dédommagement. Est-ce que ça correspond aux dégâts réels ? Est-ce que c'est plus ? Est-ce ce que c'est moins ? Je ne sais pas. Mais je pense qu'il y avait moyen de négocier."

L’événement est-il vraiment annulé ? Oui, persiste le maire. "Les Anglais qui voulaient sauter à 300 au départ, à 180 ensuite, sont passés à autre chose. Il fallait leur fournir une réponse. C'est trop tard maintenant." L'élu détaille par ailleurs que le nombre global de 700 avait été évoqués : 300 avec l'armée britannique, 100 avec une association calvadosienne de parachutistes et 300 personnes avec une association privée britannique. La commune voisine de Sannerville reste une solution de repli possible. Contacté par France Bleu Normandie, la municipalité assure pourtant n'avoir reçu aucune demande jusque là.