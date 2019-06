EN IMAGES - 75e anniversaire du "D-Day" : hommage aux vétérans et embrassades à la maison du Département de la Manche

Saint-Lô, France

C'est un moment intense qui s'est déroulé ce mercredi 5 juin à la maison du Département, trois heures de partage entre 12 vétérans américains, une trentaine d'élus du conseil départemental et plus d'une centaine d'agents. A l'arrivée, ils ont fait une haie d'honneur, d'un bout à l'autre de la cour, devant l'entrée de la maison du Département, certains avec des panneaux où était écrit en anglais toute leur gratitude et des enfants également avec leurs dessins.

#DDay75 12 vétérans accueillis au conseil départemental de la #Manchepic.twitter.com/rWAVEN66Iq — France Bleu Cotentin (@fbleucotentin) June 5, 2019

Un moment de partage au son de la cornemuse avec beaucoup de poignées de main, d'embrassades mais aussi plus solennellement, des discours du président du conseil départemental Marc Lefèvre et du général John B. Williams de l'armée de l'air américaine. Ces 12 vétérans ont ensuite déjeuné avec les élus du conseil départemental mais aussi des collégiens du conseil départemental des jeunes.

#dday hommage à 12 vétérans à la Maison du Département, applaudissements et embrassades avec les agents #Manchepic.twitter.com/nfHIKCkoyi — France Bleu Cotentin (@fbleucotentin) June 5, 2019

Parmi ces 12 vétérans, présents grâce à l'association manchoise "Retour des vétérans en Normandie", cinq sont ici pour la première fois depuis 1944 et face à cet accueil, ils racontent surtout leur étonnement, leur surprise et leur joie.

#DDay75 ces 12 vétérans sont là grâce au travail de l'association Retour des vétérans en Normandie de Pirou #Manchepic.twitter.com/WHca4Yegn3 — France Bleu Cotentin (@fbleucotentin) June 5, 2019

Des retrouvailles, 75 ans après

C'est la petite histoire dans la grande. L'un des vétérans présents, Ray Wallace, ancien parachutiste de la 82e Airborne, a pu retrouver Renée Folliot. C'est une habitante de Graignes. Elle avait 17 ans à l'époque et elle a aidé les parachutistes qui ont atterri - par erreur - dans les marais près de chez elle le 6 juin 1944 et qui se sont cachés pendant quelques jours dans le secteur. Elle leur apportait du lait et de la nourriture. Ils s'étaient retrouvés pour la première fois l'an dernier, à l'occasion du 74e anniversaire du Débarquement et c'était donc la surprise ce mercredi : ils se sont revus pour la deuxième fois et ne se sont pas quittés pendant toute la cérémonie et le repas !