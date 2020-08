"76 ans après, j'ai toujours mal au coeur", le témoignage d'une fille de résistant tué à "Longeville" en 1944

Ce 15 aôut, on rend un hommage dans la commune de Villedieu-sur-Indre. Il y a 76 ans se produisait "Le massacre de la Ferme de Longeville". Une quinzaine de maquisards ont été tués par les troupes allemandes. Depuis un hommage leur est rendu chaque année. Parmi ces résistants, il y avait Aimé Lépine...et France Bleu Berry a pu s'entretenir avec sa fille : Annie Hemmery (nom de naissance : Lépine)

Fille de résistants

Annie n'a jamais connu son père, elle est née le 18 octobre 1944, soit deux mois après la mort de son père, tombé au combat lors du massacre de Longeville le 15 aout 1944.

Ses parents ont notamment sauvé des juifs des nazis. Ils ont fait passer un couple en Suisse et se sont occupés quelques années de leur bébé : une petite fille d'alors 20 mois. C'est par elle qu'Annie apprend l'histoire de son père : "il était parachutiste, il guettait la nuit pour faire sauter des ponts, toujours dans l'Indre."

Des actions qu'il mène jusqu'au 15 août 1944.

Ce jour-là : une colonne allemande accompagnée de miliciens et de la gestapo attaque la Ferme de Longeville. Leur but : récupérer des soldats allemands capturés au début du mois. Six maquisards, dont Aimé Lépine, le père d'Annie sont tués au combat, les autres sont torturés et brûlés. "Il est parti vers midi pour ne jamais revenir. Il avait été appelé en renfort parce-que ça bataillait dur à Longeville. Au final, ils se sont faits massacrer ; devant, les Allemands étaient une centaine".

76 ans après, Annie est toujours présente à l'hommage rendu à son père et ses 13 autres camarades "Ça m'émeut toujours beaucoup, il y a comme quelque-chose de sanglant dans mon coeur." Comme chaque année, elle déposera une gerbe au pied de la stèle de la Ferme de Longeville, sur laquelle le nom de son père est gravé.

Pour leurs actions, les parents d'Annie ont reçu la médaille des Justes. L'hommage sera rendu à 11 heures ce samedi.