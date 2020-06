76e anniversaire du Débarquement en Normandie : une cérémonie internationale "simple et émouvante"

Covid-19 oblige, la cérémonie internationale en hommage au 76e anniversaire du Débarquement en Normandie a eu lieu à huis clos ce samedi après-midi à Vierville-sur-Mer, en présence des représentants des neufs pays alliés et de la secrétaire d'Etat auprès de la Ministre des Armées, Geneviève Darrieussecq.

La cérémonie a débuté par le passage de la patrouille de France. Suivi d'un court discours de Jean-Marc Lefranc, président du comité du Débarquement, d'une cérémonie de levée des drapeaux et, pour finir, le dépôt de gerbes sur le monument de la Garde Nationale.

Malgré toutes les règles sanitaires à respecter, pour les participants, il était impensable de ne pas célébrer cet anniversaire.

"Même si je devais être seul, je serais venu ! C'était impensable de ne rien faire. C'est un symbole de la gratitude que l'on doit exprimer envers tous ceux qui sont venus il y a 76 ans sur ces plages. Par contre, c'est un crève-cœur, il n'y a aucun vétéran", confie Jean-Marc Lefranc, président du comité du Débarquement.

La secrétaire d'Etat auprès de la Ministre des Armées, Geneviève Darrieussecq, ce samedi 6 juin 2020, lors de la cérémonie internationale à Vierville-sur-Mer, pour le 76e anniversaire du Débarquement. © Radio France - Léa Dubost

Cette cérémonie, très différente des précédentes, n'en n'est pas moins émouvante pour la secrétaire d'Etat auprès de la Ministre des Armées, Geneviève Darrieussecq.

"C'est une expérience pas banale. Je crois qu'il ne faut pas le vivre comme quelque chose de décevant, au contraire, il faut le vivre comme quelque chose de différent. Cette cérémonie simple et sobre, a été aussi une cérémonie forte et émouvante", souligne Genevieve Darrieussecq, qui donne rendez-vous au public et aux vétérans l'année prochaine.