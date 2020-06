76e D-Day : à Carentan, un site internet pour célébrer la mémoire du Débarquement

Il n'y aura pas de festivités à Carentan cette année pour le 6 juin. La ville a donc décidé de lancer un site interactif pour regrouper témoignages de commémorations passées, détails historiques et documents d'archives.

C'est un 6 juin bien particulier qui s'annonce. Dans un contexte complètement inédit de crise sanitaire, les cérémonies officielles auront lieu à huis clos à Vierville-sur-Mer, dans le Calvados. Ailleurs, la plupart des communes s'en tiennent au dépôt de gerbe.

A Carentan, qui cultive la mémoire du D-Day avec des associations et de nombreux contacts à l'étranger, il n'était pas question d'en rester là. "La question s'est posée de savoir comment on allait rester connecté avec les milliers de gens normands, français, européens et surtout américains qui nous faisaient l'amitié de venir chaque année," raconte Denis Van den Brink, consultant historique de la ville.

"Thank you, Normandy"

Passée la déception de l'annulation, fin mars, l'idée d'un site internet a vite émergé. Afin de bâtir le site quatrejoursenjuin.com, la ville de Carentan a lancé son appel tous azimuts pour recueillir images, témoignages et archives. "La réponse a été extraordinaire," témoigne Denis Van den Brink.

Il s'agissait de faire de ce 6 juin inédit une opportunité pour regarder en arrière, et revivre la mémoire du D-Day année après année depuis 1944. Aux Etats-Unis, Christian Taylor, la réalisatrice du documentaire La petite fille vêtue de liberté qui raconte l'histoire de la Libération, a relayé le message. Elle a compilé tous les messages d'amitié de vétérans, militaires et civils américains dans une vidéo.

Pour Denis Van den Brink, il était important de permettre aux gens, via leur ordinateur, de "se replonger dans ces moments de joie, de fête, de communion internationale. On s'est rendu compte que cet esprit était partagé."

Le site, disponible en anglais et en français, propose également des récits de l'histoire du D-Day, avec notamment le vétéran Tom Rice, ainsi que des archives. Il est aussi possible de contribuer soi-même en envoyant ses souvenirs des commémorations du D-Day.