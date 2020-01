76e Saint-Vincent Tournante : à la rencontre de quelques visiteurs de cette grande fête viticole

Gevrey-Chambertin - France

La 76e édition de la Saint-Vincent Tournante, c'est l'un des événements phares de la vigne en Bourgogne. Elle est organisée chaque année dans une commune différente. Cette année c'est à Gevrey-Chambertin au Sud de Dijon que cette fête des vignerons a lieu.

Cinq millésimes à déguster

En marge des habituels défilés des sociétés vigneronnes, les caveaux de dégustation proposent des cuvées spécialement produites sur cinq millésimes : 2009, 2013, 2014, 2017 et 2018. Jusqu'à ce dimanche soir plusieurs dizaines de milliers de visiteurs sont attendus. Mais pour que la fête se termine bien, certains d'entre eux, comme Laetitia, 45 ans d'Arnay-le-Duc, ne boiront pas une goutte de vin ce week-end.

Pas de folies pour Laetitia

Une bonne bouteille de Saint-Aubin 1er cru du pâté de sanglier et du fromage, Laetitia fait partie d'un petit groupe d'amis, entre deux dégustations ils font une pause casse-croûte.

"Je suis le Sam !"

Et si Laetitia ne boit pas c'est qu'elle conduit et prend son rôle très au sérieux. "Moi je suis là pour faire le SAM, pour accompagner mes amis et passer une bonne journée. Ils boivent tous, il y a que moi qui ne boit pas."

"Des gens couchés sur les trottoirs"

Sous le beau soleil de Gevrey-Chambertin aux côtés de Laetitia, Pascal un ami, agriculteur à Saulieu lui aussi modère sa consommation de vin. Il a plus de vingt Saint-Vincent Tournante au compteur. Et certaines éditions l'ont laissé un peu pantois. "J'ai fait une Saint-Vincent il y a quelques années, ce n'était vraiment pas marrant. On voyait des gens couchés sur les trottoirs. Il y avait des salles de dégrisement et tout mais ce n'était pas du tout intéressant. Maintenant je trouve que c'est bien mieux".

Des tickets pour lutter contre les beuveries

Pour éviter les beuveries depuis quelques années les organisateurs vendent des kits de dégustation avec des tickets pour réguler la consommation de vin. Mais pas question de gâcher pour Christiane, autre amie de Laetitia. "Moi je déguste tout, je leur ai même dit qu'ils n'en mettent pas assez dans les verres. Cela dit on ne risque pas d'être ivres parce que la totalité des vins que l'on va déguster n'arrivera pas à l'équivalent d'un verre au total ! Donc on peut y aller !"

18.000 bouteilles au total

Au total, d'ici ce dimanche soir, ce sont 18.000 bouteilles qui vont être bues. La dernière fois que Gevrey-Chambertin avait accueilli la Saint-Vincent Tournante c'était il y a 20 ans. Cette année là les organisateurs avaient été dépassés par l'afflux de visiteurs, pas moins de 100.000, avec quelques débordements à déplorer en fin de journée. Ce genre de dérapages est désormais très rare.

80.000 visiteurs attendus

Cette année plus de 120 gendarmes sont déployés à Gevrey-Chambertin et 600 bénévoles mobilisés pour accueillir les 80.000 visiteurs attendus.