Villedieu-sur-Indre : 77 ans après le massacre de la ferme de Longeville, le souvenir reste très fort

La stèle a été entièrement rénovée, signe de la volonté de la municipalité de Villedieu-sur-Indre de perpétuer le devoir de mémoire. 77 ans après le massacre de la ferme de Longeville, une cérémonie commémorative a lieu ce dimanche 15 août à 11 heures.

Tout remonte à ce début du mois d'août 1944. Seize soldats allemands de la surveillance aérienne de Chambon et 6 autres civils, sont fait prisonniers par le maquis de Villedieu-sur-Indre après avoir capturés quelques jours plus tôt. Ils sont détenus dans la grange de la ferme de Longeville. Mais un prisonnier parvient à s’enfuir et à prévenir les troupes allemandes. Le 15 août, un avion survole le secteur dans la matinée. L'après-midi, une colonne allemande d’une centaine d’hommes, composée notamment d’un service de sécurité S.S, lance l'assaut sur la ferme. 14 maquisards sont tués dans les combats ou fusillés.

Le témoignage d'Yvette Salleron, dernier témoin vivant du massacre de la ferme de Longeville

Cette tragédie est encore bien présente dans les mémoires. Et notamment celle d’Yvette Salleron, dernier témoin encore vivant de ce massacre. En août 1944, Yvette n’a que 16 ans. Avec ses parents, elle vit sur l’exploitation agricole de la ferme de Longeville. Les maquisards, c’est vrai, elle a l’habitude de les côtoyer : " On ne connaissait pas tout le monde, mais on en connaissait. Des gens de Villedieu, des jeunes garçons, des jeunes pères de famille" précise Yvette.

" Ils s’en doutaient bien qu’un jour, ils allaient être attaqués "

Après l’évasion d’un soldat allemand, un avion tourne au dessus de la ferme de Longeville toute la matinée de ce 15 août 1944, pour repérer les lieux et préparer l’attaque. Vers 16 heures, la colonne allemande arrive de Châteauroux par la route de Claise et lance l’assaut sur la ferme de Longeville, le repère des résistants : " Ils s’en doutaient bien qu’un jour, ils allaient être attaqués…c’est un souvenir très marquant pour moi". Les yeux embués de larmes, Yvette Salleron est gagnée par l’émotion, comme si c’était hier : " C’est affreux de voir ça ; quand on voit des gens, fusillés par les allemands…ça ne s’en va pas, ça ne s’en ira jamais, je l’emporterai avec moi ça. Pendant longtemps, ç’était des larmes et des larmes... ".

L'impérieuse nécessité du devoir de mémoire

Ces dernières années, Yvette n’a jamais manqué une seule cérémonie, pour faire vivre le devoir de mémoire qui s'impose : " Bien sûr qu’il faut continuer à faire savoir ce qui s’est passé, parce que, moi je ne le verrai pas, mais vous pouvez le revoir çà. Mais vous savez la jeunesse, c’est plus la même. Ils n’ont pas connu les guerres, mais c’est important de leur dire. Perdre sa vie pour sauver la France, moi je trouve que c'est respectueux ".

Plusieurs associations d'anciens combattants seront présentes ce dimanche matin à 11 heures pour ce nouvel hommage aux 14 maquisards de la ferme de Longeville.