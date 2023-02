780 logements, une école, le tram : ce qu'il faut savoir sur le futur quartier des Beaumonts à Tours

Cela fait un peu plus de 10 ans que l'on en parle. Depuis les années Jean Germain, en réalité. Et cela devient enfin concret. La mairie de Tours, la Société d'équipement de Touraine (Set) et l'équipe d'architectes Devillers ont présenté, lors d'une réunion publique ce mercredi 8 février, le projet du futur quartier des Beaumonts, situé entre ceux des Prébendes, de Giraudeau et de Maryse-Bastié. Il a été pensé avec un comité de dialogue citoyen composé de 27 personnes inscrites sur les listes électorales ou volontaires.

Sur ces 10 hectares, sur lesquels se trouve pour l'instant uniquement un tiers-lieu ouvert depuis un an,

780 logements vont sortir de terre. Les premiers - 300 environ - seront situés dans ce qu'on appelle l'ilot 14, constitué de quatre grands bâtiments d'habitation et de la maison du bois, consacrée à la filière. Cet espace, déjà lancé sous la précédente mandature, la mairie a fait le choix de le conserver pour "ne pas renier le travail des nombreuses personnes qui ont travaillé dessus", précise Cathy Savourey, l'adjointe en charge de l'urbanisme. Porté par les promoteurs Cogedim et Quatro Promotion, cet ilot 14 est en travaux depuis la fin de l'année 2022. Plus de la moitié des appartements ont déjà été vendus, dont certains cédés à la Caisse des dépôts et consignation. Le prix moyen du m² est de 5.000 euros.

Le projet prévoit d'aérer au maximum les espaces pour ne pas avoir la sensation d'oppression.

Des particuliers peuvent se positionner pour l'achat de parcelles

Le reste du projet "a été complètement réécrit", tient à rappeler Cathy Savourey. Les 26 autres bâtiments d'habitation seront plus éparpillés et espacés par des venelles et de la verdure. Il est tout à fait possible d'imaginer des maisons individuelles car tout ne sera pas acheté par des promoteurs. Des particuliers peuvent aussi se positionner sur les parcelles. En ce qui concerne les appartements, on n'ira pas au delà de trois niveaux. Il s'agira principalement de duplex, tous traversants et orientés Nord-Sud, pour une surface moyenne de 75 m². Les rez-de-chaussée, eux, sont dits "actifs", c'est-à-dire qu'ils seront plutôt dédiées aux commerces ou activités du tertiaire. Pour tous ces logements-ci, les premières livraisons sont espérées mi-2026.

Ce site, la mairie le veut semi-piéton. Il est pensé pour laisser la voiture le plus loin possible. Les places de parking seront toutes situées dans 2 silos à étages. Sont également prévus une desserte de tram de la future ligne 2, un incubateur d'entreprises de biomédicaments, le futur Centre chorégraphique national de Tours (CCNT) et une école pour remplacer Maryse-Bastié et Mermoz. Un gymnase est également en cours de réflexion.

"Apporter de la mixité sociale"

"L'important, c'était d'avoir des tailles à l'échelle du piéton, d'en finir avec ces grandes barres d'immeubles car l'objectif, c'est d'apporter de la mixité sociale, assure Cathy Savourey. Il y en aura pour tous les budgets. Nous aurons d'ailleurs une centaine de logements sociaux avec les bailleurs Ligeris et Val Touraine Habitat. L'idée, c'est de faire ce lien entre le quartier des Prébendes, où l'on retrouve plutôt les CSP+, et le quartier Maryse-Bastié, qui est plus ouvrier. C'est ce qu'on appelle la ville des courts chemins."

Pour ce futur quartier, la Set va investir "entre 30 et 35 millions d'euros", explique son directeur, Clément Mignet. Il s'attend à "autant de recettes", grâce à la vente des terrains. La ville de Tours, elle, va participer à hauteur d'1,7 million d'euros.