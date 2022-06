78e anniversaire du D-Day : les parachutistes de nouveau dans le ciel de la Fière, malgré la météo

Il fallait être patient pour assister aux parachutages de la Fière, ce dimanche 5 juin. Ces sauts, qui commémorent les Américains parachutés au-dessus de Sainte-Mère-Eglise dans la nuit du 5 au 6 juin 1944, ont été retardés à cause de la météo. Un 78e anniversaire quelque peu gâché, malgré un public venu en nombre.

De longues heures d'attente, beaucoup de déçus

"On est là depuis 9h30. On a dû attendre 15h pour voir des parachutages", témoigne Marcel. Presque six heures d'attente ; enfin, pour ceux qui sont restés, car beaucoup sont partis déçus de ne rien voir. La faute à la météo. "Le plafond nuageux est trop bas. On peut faire un saut opérationnel à 250 ou 300 mètres, mais c'est plus risqué qu'un saut à 500 mètres. La sécurité est quand même la priorité", explique Alain Holley, maire de Sainte-Mère-Eglise, lui-même ancien parachutiste.

A l'arrivée des avions, toutes les têtes se lèvent vers le ciel, au-dessus des marais de la Fière. © Radio France - Chloé Martin

On dirait de grosses méduses qui se meuvent dans le ciel

Conséquence, pas de saut militaire. "J'imagine la grande déception des parachutistes américains pour qui sauter ici est tellement important. J'espère qu'ils auront l'occasion de le refaire", souhaite l'élu. Seuls les civils ont pu s'élancer depuis des avions C47. Lorsqu'ils arrivent enfin, toutes les têtes se lèvent vers le ciel. "On dirait de grosses méduses qui se meuvent dans le ciel", s'amuse Michèle. "C'est très joli !" C'est une autre comparaison animale qui vient plutôt à Dorine : "On dirait des mouches !"

Le plaisir de voir des parachutages

"Cela valait le coup d'attendre, c'est vraiment impressionnant !", sourit la jeune femme. Des sauts qui inspirent même une vocation chez Elias. "C'est mon rêve de sauter comme ça en parachute ! Et me faire applaudir..." Car les parachutistes sont accueillis comme des héros, une fois sur la terre ferme.

Nombreux sont ceux venus assister aux parachutages, comme cette famille manchoise. Elias (deuxième garçon en partant de la droite) aimerait même essayer de sauter en parachute un jour. © Radio France - Chloé Martin

L'admiration se lit dans les regards. La reconnaissance aussi, avec le souvenir de ceux qui ont débarqué il y a 78 ans. "En voyant ça, on se projette un peu dans ce qu'ils ont vécu en 1944. C'est beau de s'imaginer que des Américains ont atterri ici pour nous sauver", confie Julien.

L'importante transmission de l'histoire du Débarquement

C'est justement pour rendre hommage à ces soldats qu'André vient tous les ans. "J'habite juste à côté et j'avais trois ans et demi au moment du Débarquement. Je ne m'en souviens pas, ils ont débarqué de nuit et mes parents nous cachaient derrière des murs dans la maison. Mais je me souviens que les Américains nous ont emmenés dans l'église de Sainte-Mère-Eglise quelques jours après."

Une histoire qu'il raconte aujourd'hui à sa fille et son gendre. C'est d'abord cela les parachutages : le devoir de mémoire. "C'est vraiment beaucoup d'émotions en pensant à ces jeunes de 20 ans qui ont perdu la vie ici, pour nous, pour notre liberté. Ils nous ont aussi transmis une mission, c'est de garder cette liberté", rappelle Alain Holley.