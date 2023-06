79 ans du Débarquement : un Américain sur les traces de son père G.I. à Reims

De son père qu'il a perdu alors qu'il était très jeune, Ben Wax n'en sait que peu. Mais cet Américain, habitant de Caroline du Nord, dispose d'une information capitale : son père a sauté en parachute sur les plages normandes en juin 1944 et il a été capitaine au sein du quartier général des forces alliées à Reims. Ce lieu où s'est joué la capitulation allemande le 7 mai 1945 , devenu depuis le musée de la Reddition.

Désormais retraité, Ben Wax a décidé d'entreprendre un voyage mémoriel en ce mois de juin. Il a passé quelques jours en Normandie avant de venir à Reims, pour se rendre au musée de la Reddition, sur les traces de son père. "Reims est le dernier lieu où il a passé du temps pendant la Seconde Guerre mondiale, confie-t-il. J'en ai une de lui à l'entrée [du quartier général] et les laissez-passer qu'il avait en sa possession pour entrer dans la salle de guerre. Mais je ne sais pas où il a vécu, où il a séjourné, quels étaient ses autres fonctions..."

Ben Wax au musée de la Reddition à Reims, mercredi 7 juin. © Radio France - Philippe Peyre

"Dévoué à la perpétuer le souvenir"

Au moment où il pénètre dans la salle de guerre, Ben Wax est emporté par l'émotion. "C'est difficile à décrire. C'est comme si mon père était mort ici, tant cette période de sa vie lui tenait particulièrement à cœur. C'est à la fois un fardeau et un pur plaisir d'être dans ces lieux dans lesquels un parent que vous n'avez jamais vraiment connu a joué un rôle."

"Je lui dois de maintenir en vie le souvenir de ce qu'il a fait", confie-t-il, en larmes. "Le prix à payer était élevé. Il a survécu. Il est devenu un homme meilleur. Mais il faut maintenir la paix et la mémoire des personnes qui étaient ici. Je suis dévoué à perpétuer ce souvenir."

Commétreuil, près de 80 ans après

La veille de sa visite au musée de la Reddition, mardi 6 juin, Ben Wax est allé au domaine public de Commétreuil, dans le Parc naturel de la Montagne de Reims , là où son père a été pris en photo à plusieurs reprises en compagnie de militaires.

Le père de Ben Wax devant le château de Commétreuil. - Ben Wax

Le père de Ben Wax et deux autres militaires au domaine de Commétreuil. - Ben Wax

Plusieurs décennies plus tard, Ben Wax a tenu à marcher sur les traces de son père à Commétreuil pour réaliser le même cliché. "Cela me permet de me sentir plus proche de lui, d'une certaine manière..."