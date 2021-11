Coupe de France de foot : Guéret défiera Jean-Pierre Papin en recevant Chartres (N2)

"JPP" sera en Creuse le week-end des 13 et 14 novembre. L'ancienne star de l'OM et entraîneur de Chartres (N2) se déplace en Creuse pour affronter Guéret lors du septième tour de la coupe de France de foot.

Les footballeurs guérétois rêvaient d'une rencontre avec un club de Ligue 2 pour le septième tour de la coupe de France. Ils pouvaient tomber sur Ajaccio ou Le Havre, tous deux dans le groupe H. Le tirage au sort de ce mercredi midi en a décidé autrement : l'Entente Sportive Guérétoise recevra Chartres, club de nationale 2 classé cinquième dans son groupe.

Jean-Pierre Papin à Guéret

Le tirage au sort est donc plutôt clément pour les jaunes et bleus. Ils auront également la chance de jouer sur leur terrain... en présence de Jean-Pierre Papin ! L'ancien capitaine des Bleus, vainqueur du Ballon d'or et attaquant star de l'Olympique de Marseille, surnommé JPP, entraîne en effet Chartres. Le match aura lieu au stade Léo Lagrange le week-end des 13 et 14 novembre.

L'ESG est le dernier club creusois encore en lice dans la compétition. En tout, quatre équipes du Limousin sont dans la course : Guéret, Panazol et Feytiat en Haute-Vienne et Brive en Corrèze.