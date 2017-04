8.000 adhérents au jardinier sarthois

VIDEO : Gilbert Courant, le président de "le jardinier sarthois" revient sur le fonctionnement de l'association et sur la sélection des graines de légumes et de fleurs.

Gilbert Courant, le président de "le jardinier sarthois" était notre invité ce vendredi. Il revient sur le fonctionnement de l'association qui compte 8.000 adhérents, qui publie un journal trimestriel et qui vend des graines de légumes et de fleurs.

8.000 adhérents dans tout le département

"Nous sommes une association de jardiniers amateurs", nous dit Gilbert Courant, le président de "le jardinier sarthois", et nous proposons un petit journal que l'on édite chaque trimestre. Il y a des conseils mois par mois pour aider les jardiniers, et des articles de fond sur certains parasites et qui sont rédigés entièrement par l'association On compte 8.000 adhérents. Il y a deux types d'adhésion, les adhésions simples avec seulement le journal, et les adhésions avec le journal et les graines. Il y a 16 sachets de graines : treize légumes, et trois fleurs. Nous avons une commission au sein de l'association qui réfléchit chaque année à l'évolution de notre collection. La base, ce sont les légumes classiques, betteraves, radis, poireaux, carottes, salades (...), uniquement en graines et pas de plant. Ce sont des graines traditionnelles, nous n'avons pas de bio, pour une question de coût tout simplement, ce n'est pas parce que nous sommes opposés au bio. Et nous n'avons pas d'OGM, ni d'hybrides. Nous sommes sur des variétés classiques".

Des actions dans les écoles

"La promotion du jardinage, nous la faisons aujourd'hui dans les brocantes, dans les vides-greniers" poursuit Gilbert Courant, le président du "jardinier sarthois". On fait aussi de la promotion dans les écoles, car on pense que c'est là que l'on a le réservoir de nos futurs adhérents. À la demande, des établissements, nous sommes prêts à aller les aider à apprendre aux enfants comment on fait du jardinage".