Tempête en Franche-Comté : 8.000 foyers privés d'électricité

A cause de la tempête qui a sévi sur la moitié nord de la France, dans la nuit de jeudi à vendredi, 8.000 foyers ont été privés d'électricité en Franche Comté. Les agents d'Enedis sont sur place pour essayer de rétablir au plus vite les lignes. La vigilance orange a été suspendue à 6 heures.

La vigilance orange aux vents violents lancée par Météo France jeudi a été levée ce vendredi en tout début de matinée. Elle concernait la moitié nord de la France, dont les quatre départements franc-comtois. En Franche-Comté, 8.000 foyers ont été privés d'électricité dans la nuit, à cause des fortes rafales de vents : près de 120 km/h ont été relevés par endroits. Dans le détail, cela fait : 6.000 clients sans courant en Haute-Saône, 1.000 en Territoire de Belfort et 1.000 dans le Doubs.

Plus de 100 techniciens et une trentaine de salariés d'entreprises spécialisées sont sur le terrain. A 10 h, près de 70% des clients avaient retrouvé de la lumière. Il reste encore 1.500 foyers à attendre en Haute-Saône, 500 en Territoire de Belfort et 400 clients dans le Doubs.

Liste des communes encore privées d'électricité - Capture d'écran

Les communes devraient de nouveau être alimentées dans le courant de la journée.

A cause de la tempête et des chutes de neige attendues, le ramassage scolaire a été suspendu ce vendredi dans une partie du département de la Haute-Saône.