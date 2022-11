8 à 9 % de vos dons de vêtements collectés par le Relais sont revendus en Bourgogne-Franche-Comté

C'est une friperie dont vous avez peut-être déjà entendu parler : Ding Fringue. Il existe 7 boutiques en Bourgogne-Franche-Comté dont la dernière et la plus imposante, avec ses quelques 400 mètres carrés, a ouvert en septembre 2021 à Quétigny. Une friperie qui a une particularité puisque les vêtements proposés à la vente proviennent des 1094 conteneurs du Relais présents dans la région.

Dans les rayons du magasin, il y a de quoi faire des affaires. Des lots de 3 vêtements pour 10 euros, 4,50 euros par pièce, hors marque, c'est un peu la caverne d'Ali baba pour Claudine. La jeune maman de deux enfants a même fait 100 kilomètres pour faire ses emplettes dans la boutique. "J'ai entendu parler de ce magasin via le bouche à oreille. C'est très bien quand on voit la conjoncture actuelle avec les prix qui augmentent". C'est donc le lieu parfait pour trouver les tenues de rentrée de ses filles. Mais celle qui a les mains bien pleines reste sa mère, Pascaline. "J'avais besoin d'un imperméable, j'en ai trouvé un à 12 euros. C'est vrai que c'est abordable! Et il y a des choses de qualité", précise-t-elle.

Plus de 15 tonnes de vêtements triés par jour

Ce gage de qualité, on le doit aux vendeuses de la boutique. Ce sont 1,7 tonnes de vêtements qui sont livrés chaque semaine via le centre de tri du Relais installé à Chalon-sur-Saône. "C'est un tri quasi industriel car ce sont entre 15 et 17 tonnes qui sont triés chaque jour, ce qui représente 5 000 sur l'année. Ils sont chargés de voir s'ils ne sont pas abîmés", précise Hanna Bulfay, responsable production Relais Bourgogne.

Un autre tri est effectué ensuite en boutique. "On ne garde pas ceux qui ont des tâches, des trous ou qui ne sont plus portables", assure Lola, salariée de la boutique. "Et puis on amène en magasin les vêtements qui correspondent aux saisons", ajoute Hanna Bulfay.

Des vêtements recyclés

Au total, ce sont 8 à 9 % des vêtements collectés qui seront revendus en magasin. Le reste est envoyé suivant un tri préalable dans d'autres centres à l'étranger comme au Sénégal ou à Madagascar. Pas question de donner les restes ou des choses abîmées, là aussi on fait en fonction des besoins du pays précise la responsable production du Relais dans la région. Les produits qui sont immettables eux sont recyclés. Ils serviront pour certains à fabriquer par exemple de l'isolant.

Des salariés en réinsertion

Plus de 100 personnes travaillent sur cette chaîne de tri. 30 % des effectifs du Relais dans notre région sont ainsi en contrat d'insertion. "Mais pour beaucoup d'employés en CDI, ils sont aussi passés par un contrat d'insertion", précise encore Hanna Bulfay, responsable production Relais Bourgogne.