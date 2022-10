Passage à l'heure d'hiver : 8 Français sur 10 se disent inquiets pour leur sécurité sur la route la nuit

Alors que le passage à l'heure d'hiver interviendra dans la nuit de samedi à dimanche, 82 % des Français se disent inquiets pour leur sécurité sur la route lorsque la visibilité baisse (la nuit, à la tombée du jour ou en cas de brouillard), selon une étude menée par l'association Assurance Prévention, qui regroupe les assureurs de France et qui est dévoilée ce mercredi par franceinfo. En effet, la nuit tombant une heure plus tôt, les piétons, cyclistes et utilisateurs de trottinettes seront moins visibles sur la voie publique et n'adoptent toujours pas les bons réflexes, selon cette même étude.

ⓘ Publicité

Des accidents en hausse avec l'heure d'hiver

Les cyclistes interrogés sont les plus nombreux (90%) à déclarer se sentir vulnérables, suivis des conducteurs de deux-roues motorisés (à 85%) et des utilisateurs de trottinettes électriques et autres engins de déplacement personnel motorisés (82%).

Chaque année, rappelle l'association, le nombre d'accidents impliquant les piétons augmente de 50% dans les semaines suivant le passage à l'heure d'hiver. Le pic d'accidentalité est observé le week-end suivant sa mise en place.

Les cyclistes insuffisamment protégés ?

Dans le même temps, la moitié des cyclistes ne porte pas systématiquement d'accessoires réfléchissants, 38% des utilisateurs de trottinettes électriques n'allument pas systématiquement leurs feux, et 27% des piétons n'empruntent pas systématiquement les trottoirs lorsque la visibilité est réduite.

La Sécurité routière insiste sur la nécessité d'être visible pour les autres usagers de la route, en particulier les automobilistes. "Dans les phares d'une voiture, les autres usagers sont visibles à seulement 20 mètres lorsqu'ils sont vêtus de noir. Or, à 50 km/h, une voiture a besoin au minimum de 25 mètres pour s'arrêter sur sol sec (38 mètres sur sol mouillé). Avec des accessoires réfléchissants, ils sont visibles à 150 mètres", rappelle la Sécurité routière. L'organisme encourage ainsi les usagers vulnérables à "porter des vêtements clairs et à opter pour des dispositifs rétro-réfléchissants (gilet, brassard, gants, bandes sur le sac à dos, le cartable, etc.)"

85% des Français interrogés par Assurance Prévention indiquent tout de même qu'ils vont prendre plus de précautions pour garantir leur sécurité sur la voie publique. Concrètement, 69% des piétons pensent qu'ils vont maintenant porter un accessoire réfléchissant et 92% des cyclistes vont penser à allumer leurs feux.