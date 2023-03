Huit Français sur dix trouvent les journalistes utiles selon un sondage

Le premier enseignement du baromètre c'est que 84% des Français estiment que le journalisme est un métier utile. Ce chiffre est en baisse de six points par rapport à 2022. Deux raisons : à chaque crise sociale, il y a une défiance envers les médias et puis l'autre raison, quand on regarde dans le détail, c'est que ce sont les publics les plus favorables à la réforme des retraites (les cadres et les retraités) qui doutent le plus de l'utilité des journalistes.

"Il y a le sentiment que les journalistes ont trop critiqué la réforme" selon Adrien Broche responsable des études Via Voice

Au total, le taux de cadres écoutant, lisant, regardant l'information a baissé de 14% points.