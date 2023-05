8-Mai 1945 : la SNCF rend hommage aux cheminots nantais morts lors de la Seconde Guerre mondiale

Ce 8-Mai, c'est le 78e anniversaire de la fin de la Seconde Guerre mondial en Europe. La victoire des Alliés sur l'Allemagne nazie. Au lendemain des commémorations prévues dans de nombreuses communes, ce mardi 9 mai, en gare de Nantes, la SNCF va inaugurer le nouveau Monument aux morts, sur le parvis Nord. Ce monument, un mur avec plusieurs plaques, a été rénové suite aux travaux récents du pôle d'échanges multimodal.

Un QR-Code pour savoir qui sont ces victimes

Il y a notamment la plaque avec les noms des 22 cheminots-résistants et nouveauté, la mise en place d'un QR-Code pour en savoir plus sur la vie de ces 22 hommes. Cela est possible grâce au travail mené pendant plusieurs années, partout en France, entre la SNCF, les associations locales et le cercle généalogique des cheminots et qui a abouti à la sortie d'un livre en 2017 (ndlr : "Les cheminots victimes de la répression, 1940-1945", aux Editions Perrin).

10.000 agents SNCF sont morts lors de la Seconde Guerre mondiale, selon le chiffre fourni par la SNCF. Sur ces 10.000, 2.229 ont été victimes de la répression menée par les autorités nazies et le régime de Vichy. Ces cheminots ont été tués parce qu'ils étaient résistants ou encore dénoncés par le régime de Vichy, car ayant des fonctions au parti communiste, etc.

"Grâce à ce travail de recherche, nous pouvons ouvrir cette petite fenêtre sur des destins individuels. Cette vie, cette mort, elles nous parlent bien mieux qu'un simple nom sur une plaque", indique Marie-Noëlle Polino, chargée de projets "patrimoine et mémoire" à la SNCF. L'histoire d'hommes pour interpeller des décennies plus tard sur la grande Histoire. Et ne pas oublier.

Parmi les 22 cheminots nantais, "il y en a un qui est emblématique de Nantes" selon Marie-Noëlle Polino, "c'est Marin Poirier, mort à 38 ans, fusillé sur place, à Nantes. Il a été condamné à mort pour une action extrêmement précoce dans la résistance, dès l'été 40. Il a été le premier fusillé de Nantes (ndlr : le 30 août 1941). Il a monté une filière d'évasion des prisonniers de guerre, qui étaient stationnés en France avant de partir pour Allemagne. Parallèlement, il a transmis des renseignements sur le trafic ferroviaire allemand." Une statue à son image a été érigée quartier du Vieux-Doulon.

Deux noms ajoutés des décennies plus tard

Deux autres noms viennent de s'ajouter à cette liste des cheminots fusillés ou morts en déportation. "Grâce au travail de mémoire des associations et à la recherche faite pour le livre mémorial, on a pu ajouter des personnes dont les noms ne figuraient pas sur les premières plaques, en 1946, car on ne savait pas ce qui leur était arrivé. On n'avait pas le retour de tous les déportés et de tous les disparus", souligne Marie-Noëlle Polino.

Il y a ainsi Georges André, qui voulait se soustraire au STO, le service de travail obligatoire, en tentant de rejoindre l'Espagne. Il a été déporté en Allemagne où il est mort en mai 1944 à l'âge de 21 ans. Autre nom ajouté, celui d'Henri Lavenant, mort à 32 ans, en déportation, en mars 1945. Ce prisonnier de guerre, qui travaillait sur une locomotive, a été arrêté en Allemagne pour sabotage. Des membres de sa famille seront présents ce 9 mai pour l'inauguration du Monument.

Des plaques aussi pour les victimes de bombardements

En Loire-Atlantique, à Saint-Nazaire, notamment, il y a aussi une plaque en souvenir des cheminots morts pendant ce conflit mondial ou en mémoire de leurs proches. Ainsi, à Saint-Nazaire, une plaque rend hommage à Ernestine Le Souder et son fils, tués lors d'un bombardement, en mai 1942. En gare de Nantes, sur l'une des plaques, un hommage est rendu aussi à Alice Le Ny, Monique et Yvette Guillon, filles de cheminots tuées lors des bombardements du passage à niveau des Bourderies, à Saint-Herblain, en septembre 1943.