8 mai 1945 : le programme des commémorations ce mercredi

Laval, France

À Laval : cérémonie au cimetière de Vaufleury en présence du Préfet de la Mayenne, Jean-Francis Treffel (10h) et cérémonie aux monument aux morts, square Foch (11h15).

À Château-Gontier-sur-Mayenne : cérémonie aux monument aux morts en présence du Sous-Préfet de Château-Gontier, Frédéric Millon et cérémonie aux monument aux morts de Bazouges (11h45).

À Mayenne : cérémonie aux monument aux morts en présence de la Sous-Préfete de Mayenne, Noura Kihal-Flegeau (11h)

Les autorités civiles et militaires, les représentants des associations d'anciens combattants et les victimes de guerre de la Mayenne ainsi que des familles de combattants, de résistants et de déportés seront présentes. La Préfecture de la Mayenne rappelle que ces commémorations soulignent "le sacrifice et l'héroïsme des soldats français et alliés tombés au combat pour la libération de la France et de l'Europe".