8-mai à Berre-l'Etang : à 15 ans, Marouan Jlassi est le plus jeune porte drapeau des Bouches-du-Rhône

Il a tout prévu pour ces commémorations du 8 mai 1945. Souriant et détendu, Marouan Jlassi arbore un costume sombre et ses gants blancs de cérémonie. Le jeune homme, porte-drapeau de Berre-l’Etang,est bien présent à la cérémonie de ce 8 mai 1945 dans sa commune à 10h30.

Etonnant vu son jeune âge ? pas vraiment. Le garçon se définit d’abord par son engagement au service de sa communauté. Membre du conseil municipal des jeunes avant d’avoir la charge de « lever haut les couleurs » de la France, le lycéen « revient de loin ».

Faire de sa différence un point fort pour le plus jeune porte-drapeau des Bouches-du-Rhône

Fière de son fils, la maman de Marouan l’accompagne à chaque fois qu’elle le peut dans les cérémonies officielles. « La dernière, c’était le 11 novembre dernier : la première en tant que porte-drapeau » précise le jeune homme, tout aussi fier de son engagement.

Pourtant, c’était loin d’être joué d’avance. « Marouan et son frère jumeau sont nés grands prématurés. Avec Marouan c’était différent, parce que je me rappelle qu’à 5 ou 6 ans, on ne comprenait toujours pas ce qu’il voulait nous dire. Il a un trouble du langage et j’enchaîne les rendez-vous avec les spécialistes. Parfois cinq dans la journée » explique Véronique Jlassi, une maman fière qui a laissé l’inquiétude derrière elle et se réjouit de l’engagement citoyen de son fils Marouan.

Frustré de ne pas être élu délégué de classe deux ans de suite, il est élu à l’unanimité à la troisième tentative, puis tout s’enchaîne : « jeune conseiller municipal dès mes 10 ans, j’ai tout de suite accroché et voulu contacter les bonnes personnes à la mairie. J’ai insisté auprès du maire pour être membre du conseil municipal une seconde année alors qu’on est censé faire qu’un an, et j’ai réussi » se souvient-il le regard et le ton opiniâtres.

Le souvenir des Anciens Combattants, « une flamme qu’il faut entretenir »

Pour Marouan Jlassi, s’engager est indissociable du souvenir. Le jeune homme ambitionne dès son adolescence de devenir le porte-drapeau de Berre-l’Etang lors des cérémonies du 11 novembre et du 8 mai. « Avoir accès à une mémoire vivante en côtoyant les Anciens, en écoutant leurs histoires et leur vécu pendant la Seconde guerre mondiale, c’est vraiment la meilleure expérience que je peux avoir », explique-t-il.

Dans un contexte de retour de la guerre en Europe, il ajoute que « la France telle qu’elle est a été fondée en partie par les personnes qui ont combattu pour celle-ci, des Hommes qui ont perdu la vie pour que l’on puisse vivre en liberté. Si la flamme du souvenir venait à s’éteindre, ce serait très néfaste pour l’avenir de la France », présage-il un peu inquiet. Les chiffres lui donnent raison : de 70 portes drapeaux actifs, les Bouches-du-Rhône n’en comptent plus que 14 et Marouan, 15 ans, est le plus jeune d’entre eux.

"Je me suis fait des amis parmi les Anciens Combattants. J’apprends d’eux, c’est important pour moi"

Lorsqu’on lui demande si son rôle de porte-drapeau impacte sa vie sociale, Marouan se confie, toujours avec respect : « je me suis fait des amis parmi les Anciens Combattants. J’apprends d’eux, c’est important pour moi. C’est vrai qu’au lycée, tout le monde a l’habitude de me voir en costume. Ça fait partie de ce que je suis. Alors, en cours de sport, personne ne me reconnaît avec un jogging ! » raconte le jeune homme en souriant, attaché à l’élégance de son style.

Grâce à son engagement aux côtés des Anciens Combattants, Marouan développe aussi une nouvelle confiance en lui. « Il arrive à imposer ses convictions » témoigne sa mère Véronique. Le jeune homme croit aussi que c’est en étant devenu vraiment lui-même que « les gens finissent par l’accepter. Quand on arrive à s’habiller comme on veut, que les gens respectent cette originalité, alors on peut se dire que l’on a réussi », explique-t-il.

Passionné de politique, indissociable de l’Histoire selon lui, Marouan pense déjà à la suite : cultiver l’art de la persuasion à travers des concours d’éloquence et rester utile à sa communauté de Berre l’Etang. Une façon subtile de dire qu’on va le recroiser. Avec l’écharpe tricolore, cette fois ?