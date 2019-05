8-Mai : boycott de la cérémonie à Septfonds, contre l'extension d'une porcherie sur l'ancien camp de concentration

Septfonds, France

Si les cérémonies du 8 mai 1945 sont un moment de communion autour du souvenir de la deuxième guerre mondiale, à Septfonds (Tarn-et-Garonne), le temps est à la discorde. Cette année, les fils de Républicains espagnols ont décidé de boycotter la cérémonie traditionnelle, alors qu'ils y participent généralement. Une décision choc, car ils protestent contre l'extension d'une porcherie, sur le site du camp de concentration de Judes. Là ou sont passés des milliers de réfugiés espagnols avec la Retirada de 1939, puis des juifs pendant la guerre.

"Ce n'est pas respectueux" - une fille de réfugié espagnol

Cette extension de la porcherie a été validée par la mairie, ce qui dégoûte les descendants de réfugiés, comme Ginette Navlet, 81 ans : "ça ne m'a pas fait plaisir. Surtout qu'il y a le mémorial tout en haut, et que depuis là on voit toute l'étendue de ce "truc". Je ne comprends pas comment on a laissé faire un truc pareil. C'est un lieu de mémoire, c'est pas cohérent. Mon papa était au baraquement numéro 9, là où se trouve la porcherie désormais. Ce n'est pas respectueux."

"Une insulte totale" - le président de Mémoire de l'Espagne Républicaine 82

"Pour nous, c'est une insulte totale" renchérit José Gonzalez, le président de Mémoire de l'Espagne Républicaine 82. "Nous souhaitons maintenant que cette porcherie cesse de fonctionner". Il met d'ailleurs en avant l'exemple de la République Tchèque, "où les Roms ont obtenu la destruction d'une porcherie identique, et qu'on en fasse un lieu de mémoire".

Le maire de Septfonds n'a pas souhaité répondre aux questions de France Bleu Occitanie, tout comme les propriétaires de la porcherie.