8 Mai confiné : "Une commémoration silencieuse ne délivre aucun message" dit l'historien limousin Pascal Plas

Les cérémonies de commémorations du 8 mai 1945 se feront, ce vendredi, "dans un format restreint", et ne seront pas ouvertes au public. Pas idéal pour le devoir de mémoire explique le politologue et historien limousin Pascal Plas.

En pleine période de confinement, les cérémonies de commémorations du 8 mai 1945 se feront, ce vendredi, "dans un format restreint" et ne seront pas ouvertes au public. Consigne donnée par Geneviève Darrieussecq, la Secrétaire d'état auprès de la ministre des Armées. Dans les communes, les maires pourront organiser un dépôt de gerbe au monument aux morts, mais sans long protocole et sans public.

Une situation inédite, même s'il faut se rappeler que par le passé, cette journée du 8 mai a déjà été "chahutée", mais pour des raisons bien différentes. Après la guerre, et dans les années 50, on a connu des débats récurrents pour savoir si ce devait être un jour férié ou pas, même chose entre 1974 et 1981, avant que l'Etat décide, en 1981, qu'il en serait ainsi.

Le fait commémoratif doit être porteur d'un message

En tous cas, un 8 mai sans cérémonie reste assez exceptionnel, et peut être "mal vécu" explique l'historien et politologue limougeaud Pascal Plas. "Dans une région marquée par les exactions allemandes de l'année 44, cela reste une date extrêmement importante", dit-il. "Au fond, une commémoration réussie, c'est une commémoration qui s'ouvre sur la vie civile, car le fait commémoratif doit être porteur d'un message. Il faut donc qu'il y ait un public", et notamment que les jeunes générations soient associées à l'événement pour que l'on soit dans la situation de transmission d'un message. "Une cérémonie close, une commémoration silencieuse ne délivre aucun message" dit encore Pascal Plas, ce qui est bien sûr très gênant pour la transmission de l'histoire et de la mémoire car "le fait commémoratif n'a de sens que si l'on s'en sert pour faire passer un message" estime encore l'historien.

Pour ce 8 mai 2020 si particulier, à défaut de pouvoir y être physiquement, Pascal Plas invite les limousins à suivre ces cérémonies dans les médias, "un moindre mal pour garder le sens de la transmission" conclut-il.