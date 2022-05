8 mai en Gironde : "J'ai foutu un coup de baïonnette dans le ventre d'un nazi"

Au premier abord, Guillaume Egarius est un peu embarrassé de recevoir des gens chez lui alors qu'il est vêtu de son pyjama. Mais une fois sa Légion d'honneur et ses autres médailles accrochées à la poitrine, le centenaire aux yeux bleus se sent tout de suite plus habillé. A 102 ans, ce combattant de la Seconde Guerre Mondiale n'a plus la force de se déplacer. Alors, pour ce 8 mai 2022, une cérémonie d'hommage avec porte-drapeaux et anciens combattants se tiendra sous sa fenêtre à Bordeaux.

"La guerre, c'est moche, c'est dégueulasse"

Né le 3 août 1920, Guillaume Egarius avait 19 ans en 1939. Quand la France déclare la guerre à l'Allemagne, le jeune homme fait partie des engagés volontaires. "On croyait qu'on serait à Berlin en quelques semaines, on se croyait fort, mais on a reçu la tannée."

"Un coup de baïonnette dans un nazi"

Après la défaite de 40, le soldat rejoint le Maghreb où il participe avec les Alliés à la campagne de Tunisie avant de s'engager le 15 août 1945 dans le Débarquement en Provence.

"C'est là que j'ai foutu un coup de baïonnette dans le ventre d'un nazi. Ils n'avaient pas compris qu'ils avaient perdu. J'avais mon fusil avec la baïonnette. Ah oui, je l'ai planté, et puis bien!"

"On a vu des choses qu'on n'aurait pas du voir"

Quand il avait encore la force d'aller témoigner dans les collèges de la Gironde, Guillaume Egarius rappelait sans cesse l'importance de "ne pas oublier ceux qui sont tombés. Grâce à eux, nous sommes là."

Les Russes en Ukraine ? "Des Matadors"

"Quel gâchis, quelle connerie la guerre", dit l'ancien combattant. "J'espère qu'il n'y en aura plus. Quoiqu'en ce moment, ils sont en train de se battre en Ukraine."

"On est dans un monde moderne, et puis on se bat, on ne peut pas discuter ? On ne peut pas parler ? C'est con ! Les Russes ils se prennent un peu trop pour des Matadors à mon avis".

Ce dimanche, une cérémonie du souvenir va donc se tenir sous la fenêtre de Guillaume Egarius. Une commémoration "à domicile" rendue possible, une fois de plus, par la mobilisation du président de l'Union des combattants Michel Grand. Avant même d'entendre la Marseillaise et le Chant des Partisans, le centenaire sait qu'il "ne va pas pleurer.. mais presque."

"C'est quelque chose qui m'étreint énormément, ça me fait du bien et en même temps, ça me fait de la peine."