8-Mai : hommage à 25 Juifs victimes de la Shoah lors des commémorations à Château-Gontier-sur-Mayenne

Il y a 78 ans, le 8 mai 1945, l'Allemagne d'Adolf Hitler était vaincue après 6 ans de souffrance, de chaos, de mort. Ce lundi, des cérémonies du souvenir se sont déroulées partout en France pour célébrer la capitulation des Nazis et la victoire des Alliés et pour rendre hommage aux morts. A Château-Gontier-sur-Mayenne, par exemple, une plaque, honorant la mémoire de 25 enfants, femmes et hommes de confession juive déportés vers l'enfer des camps et victimes de la Shoah, a été inaugurée.

Lors de son discours, le maire Philippe Henry a cité Simone Veil : "Venus de tous les continents, croyants et non-croyants, nous appartenons tous à la même planète, à la communauté des hommes. Nous devons être vigilants, et la défendre non seulement contre les forces de la nature qui la menacent, mais encore davantage contre la folie des hommes".