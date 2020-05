8 mai : les cérémonies en format restreint et interdites au public

Les cérémonies de commémorations du 8 mai 1945 peuvent finalement se dérouler, mais elles doivent se faire "dans un format restreint", comme l'a annoncé hier le ministère des Armées.

Un rétropédalage de la parte du gouvernement, qui avait annoncé la semaine dernière l'annulation dans les départements des cérémonies du 8 mai, marquant cette année le 75e anniversaire de la victoire des Alliés sur le nazisme, exception faite d'une cérémonie nationale à Paris, en raison de l'épidémie de coronavirus. Cette décision a provoqué la colère de plusieurs élus et de certaines associations d'anciens combattants.

Des cérémonies interdites au public

Les commémorations dans les départements se feront donc "dans un format restreint", pas plus de dix personnes, lors d'une "cérémonie au monuments aux morts de la commune chef-lieu", le tout en respectant les mesures de distanciation sociale. Mais confinement oblige, les cérémonies ne seront pas ouvertes au public.

Dans les communes, les maires pourront organiser un dépôt de gerbe au monument aux morts. Et là non plus, la cérémonie ne sera pas ouverte au public. Un seul porte-drapeau pourra être présent, choisi par les associations d'anciens combattants.

Emmanuel Macron sous l'Arc de triomphe

A Paris, la tradition sera également respectée malgré les conditions imposées par le confinement. Emmanuel Macron présidera la cérémonie de commémoration sous l'Arc de triomphe à Paris, "en présence d'un nombre restreint d'autorités civiles et militaires", précise le ministère des Armées. En plus de certains ministres, les anciens présidents Nicolas Sarkozy et François Hollande seront présents aux côté de l'actuel chef de l'Etat. La cérémonie sera évidemment là aussi interdite au public, et comme chaque année retransmise en direct à la télévision.

Le président de la République appelle par ailleurs "les Françaises et les Français qui le peuvent à pavoiser leur balcon aux couleurs nationales", à l'image de la Tour Eiffel qui le sera pour une semaine.