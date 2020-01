8 maisons France service en Pays de Savoie à partir du 1er janvier

Albens, France

L'idée de ces Maisons France Service, c'est de réunir en un seul lieu, 3 administrations : impôt, justice, intérieur, ainsi que 6 opérateurs : La Poste, Pôle emploi, Caisse Nationale d’Assurance Maladie, Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse, Caisse Nationale d’Allocations Familiales, Mutualité Sociale Agricole.

Sur la commune nouvelle d'Entrelacs, cette Maison France Service est située rue Joseph Michaud à Albens. Elle fonctionne déjà depuis plusieurs semaines. Les retours sont très positifs selon Bernard Marin, chargé de la structure, c'est le maire de Mognard, vice président Grand Lac, en charge de la territorialisation : "les retours sont excellents, les gens viennent nous voir pour les cartes grises, pour les caisses de retraite etc. On est en soutien du public pour remplir les documents sur internet. Nous sommes ouverts 5 jours sur 5 avec deux salariés à plein temps " explique l'élu.

Ces Maisons France Service sont basées dans les secteurs ruraux principalement, mais aussi les communes dans lesquelles les services publics traditionnel ont fermé dans le pire des cas, ou beaucoup diminué leurs horaires d'ouverture. C'est le cas à Saint Michel de Maurienne explique le maire, Jean Michel Gallioz "La Poste est ouverte de moins en moins souvent. Il n'y a plus personne aux guichets SNCF sauf l'hiver. Ça devient de plus en plus difficile". Les Maisons France Service compensent ce genre de cette situation, mais pas totalement selon l'élu. Pour avoir le label officiel, il faut au minimum 2 salariés à plein temps dans la structure et de larges horaires d'ouvertures.