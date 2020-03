8 Mars : à Châteauroux, on féminise les noms de rues

N'allez plus Rue de la Gare à Châteauroux, mais Rue Alice Milliat, cofondatrice et présidente de la Fédération des sociétés féminines sportives de France. Ne passez plus Rue de la Poste mais Rue Céleste Mogador, première femme directrice de théâtre à Paris !

La Rue Grande, rebaptisée Rue Germaine Rouillon, philosophe © Radio France - Elodie Rabelle

Dans le cadre de la Journée internationale des femmes, l'association de lutte contre les violences faites aux femmes Nous Toutes 36, a décidé de rebaptiser cinquante-six rues du centre-ville de Châteauroux. L'idée vient d'un constat mathématique : " A Châteauroux, 314 lieux portent des noms masculins, 29 noms d’objets, 7 noms d’animaux pour… 25 noms de femmes seulement ! » explique Olivia Jean, présidente de l'association dans l'Indre. Ainsi, ce n'est plus le "patrimoine" qui est défendu mais "le matrimoine" selon les mots de la militante.

Changer les noms pour redonner aux femmes la place qu'elles méritent dans la mémoire collective"

Les manifestantes ont voulu mettre en avant des figures de femmes fortes © Radio France - Elodie Rabelle

Olivia Jean justifie la démarche ainsi : "On a bien conscience que changer les noms pour redonner aux femmes la place qu'elles méritent dans la mémoire collective, on n'apprend pas aux enfants l'histoire des femmes qui ont marqué leur temps, l'Histoire ne retient que les hommes".

Un ruban violet, couleur de l'association Nous Toutes, ornait souvent des sacs célébrant la force des femmes © Radio France - Elodie Rabelle

Bien entendu, aucune plaque n'a été enlevée des murs, le but n'étant pas de commettre des dégradations : des affiches violettes, la couleur de Nous Toutes, sont venues s'ajouter aux intersections. L'association espère qu'elles resteront longtemps en place.