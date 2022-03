Droits des femmes : une trentaine de manifestants mobilisés pour réclamer l'égalité salariale à Châteauroux

Une trentaine de personnes s'est mobilisée en ce 8 mars à Châteauroux pour demander l'égalité professionnelle et contre les violences sexuelles.

Une trentaine de manifestants s'est réunie devant le centre Colbert à Châteauroux en fin d'après-midi, à l'occasion du 8 mars journée internationale des droits des femmes, à l'appel de la CGT et de la FSU. Les Berrichons se sont mobilisés "pour forcer ce gouvernement à prendre des mesures ambitieuses et concrètes pour l'égalité professionnelle et contre le violences sexuelles".

Ils réclament la fin de l'écart salariale entre les femmes et les hommes, la fin de la précarité alors que dans la fonction publique "70% des agentes sont toujours sur les 10% d'emplois les moins rémunérés" et la fin des violences sexistes et sexuelles dont sont victimes les femmes au travail. Un rassemblement s'est également tenu à Issoudun pour le 8 mars dans l'après-midi. Une dizaine de personnes s'est rassemblée.

La CGT Indre et la FSU 36 appelleront également à la grève le 17 mars lors de la journée interprofessionnelle pour exiger de meilleurs salaires et de meilleures pensions.