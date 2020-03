8 mars à Cherbourg : la place de Gaulle redécorée de slogans féministes

Jusqu'au 7 mars, rien n'était prévu pour la Journée internationale des droits des femmes à Cherbourg. C'était sans compter les colleuses d'affiches contre les féminicides, rassemblées au sein du collectif Les Marie-Louise. Via les réseaux sociaux, elles ont appelé à un rassemblement spontané dimanche après-midi sur la place de Gaulle.

Pour Léa, membre du collectif, il fallait faire quelque chose, une conviction renforcée après la marche de nuit parisienne de samedi, marquée par l'intervention parfois violente de la police. Une quarantaine de personnes ont répondu présentes.

Les manifestantes ont recouvert la fontaine Mouchel de slogans féministes © Radio France - Mahaut de Butler

Les Marie-Louise avaient proposé de venir avec "sur une feuille A4, un slogan, une citation, une illustration..." Un seau de colle et le tour était joué. En quelques minutes, la fontaine Mouchel s'est retrouvée couverte de dessins et de phrases coup-de-poing pour l'égalité de genres et le droit à disposer de son corps.

Des manifestations étaient organisées dans tout le pays. "Ça fait plaisir, se réjouit Alaïs, 18 ans, parce que ça montre que les gens commencent à se rassembler, à se mobiliser pour que les choses changent."

Les rues de Cherbourg rebaptisées des noms de femmes célèbres, comme la réalisatrice Céline Sciamma. © Radio France - Mahaut de Butler

Vendredi soir, les colleuses d'affiches cherbourgeoises avaient déjà rebaptisé de nombreuses rues dans la ville, en mettant en valeur des femmes célèbres comme Olympe de Gouges, Louise Michel, mais aussi la réalisatrice Céline Sciamma ou l'écrivaine Fred Vargas.